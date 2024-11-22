本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播 台灣4局上打擊串聯 2比0領先美國
首頁 / 地方

台日大戰中市府將直播 盧秀燕歡迎來吃太陽餅嗑日

2024/11/22 11:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）世界12強棒球賽4強複賽台灣隊明晚迎戰日本隊，台中市政府將於府前廣場進行直播，市長盧秀燕今天表示，明天將發放逾2000個太陽餅，讓大家吃爆太陽餅嗑日挺台灣。

2024年世界12強棒球賽台灣隊在B組預賽以4勝1敗的戰績、排名分組第2，成功晉級超級循環賽，前往日本東京進行4強複賽。

台中市政府為回應球迷對觀賽的期待，並以行動力挺台灣隊，將於23日、24日在府前廣場辦理賽事直播，力邀市民一起到場觀看1300吋大螢幕，直播世界頂級棒球賽事，盡情加油吶喊熱血應援，共同享受這場熱血沸騰的棒球盛事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕上午列席市議會備詢前接受媒體聯訪表示，明晚台日大戰，大家有信心、力挺台灣隊，市府廣場前將舉行直播派對，現場會發放逾2000個太陽餅，讓大家一起吃爆太陽餅嗑日挺台灣，歡迎大家明天一起到府前廣場集氣支持台灣隊。

對於有市議員建議，市府應該在山海屯區也要辦理直播，盧秀燕認為，現在要看棒球比賽並不難，大家都可透過手機、電視看直播，只是希望大家能一起集氣，聲勢才會好，在府前廣場舉辦只是希望直播集氣，所以要集中的原因在此。（編輯：龍柏安）1131122

盧秀燕
中市府斥資5千多萬元 東勢三里市民活動中心落成中市推AI管制移動及固定污染源排放 提升稽查效率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：