台日大戰中市府將直播 盧秀燕歡迎來吃太陽餅嗑日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）世界12強棒球賽4強複賽台灣隊明晚迎戰日本隊，台中市政府將於府前廣場進行直播，市長盧秀燕今天表示，明天將發放逾2000個太陽餅，讓大家吃爆太陽餅嗑日挺台灣。

2024年世界12強棒球賽台灣隊在B組預賽以4勝1敗的戰績、排名分組第2，成功晉級超級循環賽，前往日本東京進行4強複賽。

台中市政府為回應球迷對觀賽的期待，並以行動力挺台灣隊，將於23日、24日在府前廣場辦理賽事直播，力邀市民一起到場觀看1300吋大螢幕，直播世界頂級棒球賽事，盡情加油吶喊熱血應援，共同享受這場熱血沸騰的棒球盛事。

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盧秀燕上午列席市議會備詢前接受媒體聯訪表示，明晚台日大戰，大家有信心、力挺台灣隊，市府廣場前將舉行直播派對，現場會發放逾2000個太陽餅，讓大家一起吃爆太陽餅嗑日挺台灣，歡迎大家明天一起到府前廣場集氣支持台灣隊。

對於有市議員建議，市府應該在山海屯區也要辦理直播，盧秀燕認為，現在要看棒球比賽並不難，大家都可透過手機、電視看直播，只是希望大家能一起集氣，聲勢才會好，在府前廣場舉辦只是希望直播集氣，所以要集中的原因在此。（編輯：龍柏安）1131122