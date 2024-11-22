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台中購物節登錄金額破130億 11/23抽3名百萬現金

2024/11/22 12:01
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中購物節開跑以來登錄金額已破130億元，台中市長盧秀燕今天提醒大家，明天將抽出3名百萬現金獎得主，記得要等她的電話，只要接到她的電話就是百萬現金得主。

台中購物節從10月24日起跑，台中市經濟發展局表示，消費登錄金額累計已破130億元，為擴大百萬中獎的喜悅氛圍，原定24日舉辦的「破百億獎百萬」活動，加碼抽百萬現金1名，將提前至23日在市民廣場「特色市集暨月月抽百萬」活動舉辦。

經發局指出，明天將由市長盧秀燕一次揭曉3名百萬現金幸運兒，呼籲民眾當天把手機充飽電，留意手機鈴聲，市長媽媽將親自報百萬喜訊。

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盧秀燕上午在市議會接受聯訪時也提醒大家，明天下午請等她的電話，原本購物節每月抽2個百萬現金獎，因為登錄金額破百億加碼1名百萬現金獎，所以明天要抽出3個百萬現金得主，別忘了要接電話，只要是接到她打的電話就代表是百萬得主。

經發局說明，明天活動還有加碼市府觀光旅遊局的台中鳳凰酒店、享得道行旅與永豐棧酒店共12份住宿券、豐原太平洋百貨的陽光橘子行李箱10名、達美樂20份披薩及在地糕餅品牌陳允寶泉的35份太陽餅禮盒，還有日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組共50份、夜市市場加碼的5支iPhone 15，有吃、有玩的滿滿獎項一次大放送。（編輯：龍柏安）1131122

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