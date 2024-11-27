台灣隊12強冠軍簽名球中市府展出 30日抽獎送

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台灣贏得世界12強棒球錦標賽冠軍，台灣隊球員簽名球及冠軍應援團的簽名球各1顆，今天起在台中市政府惠中樓1樓大廳展出，2顆簽名球將於30日台中購物節活動抽獎送出。

台灣隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍，全民同歡，台中市政府邀請市民共同見證，搶先展示極具紀念價值的台灣隊球員簽名球，以及由冠軍應援團CT AMAZE女孩簽名的棒球。

市府表示，這2顆簽名球自今天起至29日，限時3天在台中市政府惠中樓1樓展出，開放市民近距離欣賞，分享這份屬於全台灣的驕傲。為回饋市民，這2顆簽名球將作為台中購物節大獎，並於11月30日抽獎，榮耀與幸運的得主共享。

台中運動局代理局長游志祥表示，台灣隊中繼投手陳冠偉出生台中，為台灣體育運動大學畢業的好手，這次中繼出賽5場，防禦率1.80，表現優異，市長盧秀燕日前宣布市籍球員獎金加碼冠軍新台幣70萬元，台中捷運並提供陳冠偉終身免費搭乘優惠。

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游志祥說，運動局結合「台灣英雄 世界第一」熱潮，推出加碼活動，11月26日至12月27日，為期32天，前往運動中心或港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。

經發局長張峯源表示，11月30日長億夜市行銷活動結合購物節抽獎，將由盧秀燕以彩球機抽出台灣隊全隊簽名球及CT AMAZE 應援女孩簽名球各1名幸運得主，再抽出百萬汽車得獎人1名，並Call out給這3名中獎的幸運兒，與現場民眾一起感受中獎的喜悅氛圍。（編輯：郭諭儒）1131127