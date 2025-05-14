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台中捷運藍線機電系統簽約 盧秀燕蔣萬安同框觀禮

2025/5/14 13:28（5/14 13:46 更新）
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「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」14日在台中市政府舉行簽約儀式，台中市長盧秀燕（左5）與台北市長蔣萬安（左4）觀禮。中央社記者郝雪卿攝 114年5月14日
「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」14日在台中市政府舉行簽約儀式，台中市長盧秀燕（左5）與台北市長蔣萬安（左4）觀禮。中央社記者郝雪卿攝 114年5月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中捷運藍線機電系統工程今天舉行簽約儀式，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安同框觀禮，新加坡、法國及韓國駐台代表共同見證；盧秀燕強調，這是分散市場成功案例。

由台灣、新加坡、法國及韓國廠商共同承攬的「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，今天在台中市政府舉行簽約儀式，盧秀燕與蔣萬安觀禮，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、法國在台協會主任龍燁、駐台北韓國代表李殷鎬也共同見證。

盧秀燕致詞指出，得標的4國廠商在興建捷運軌道建設很有經驗，有信心打造一條台中市民最喜歡的捷運，之前第1條捷運綠線委託台北市政府興建，第2條藍線也跟北市府簽約提供指導、規劃及技術，今天能夠簽約，北市府功不可沒。

盧秀燕也提到，今天的簽約還有很重大意義，就是在美國關稅問題後，全世界都在找解方，大家都希望分散市場，擴大在美國以外的經貿往來，捷運藍線由4國團隊合作得標，這是一個成功案例，在美國以外，大家能加強相關合作來分散市場，並進入台中市的市場，所以3駐台代表都親自代表他們政府來見證。

「我跟盧市長情同姊弟，台北、台中就是家人，姊姊說的話，我一定全力以赴，沒有第二句話」，蔣萬安說，去年北市府與中市府簽署合作備忘錄（MOU），當時就決定要共同合作，由北市府提供相關顧問及諮詢，來協助台中市政府興建這條最重要的捷運藍線。

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蔣萬安表示，相信在盧秀燕帶領下，不只是這一條捷運藍線，對於未來整體中部地區捷運路網，盧秀燕也要整體規劃，7線齊發，大家都非常期待。

簽約儀式後，盧秀燕還陪同蔣萬安參觀台中市政府周遭環境及設施，中午也一起共進午餐；過程中，蔣萬安被問到是否支持盧秀燕參選國民黨主席，兩人都微笑未正面回應。（編輯：陳仁華）1140514

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，14日在台中市政府舉行簽約儀式，會後台中市長盧秀燕（左4）陪同台北市長蔣萬安（左3）導覽台中市政府。中央社記者郝雪卿攝 114年5月14日
「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，14日在台中市政府舉行簽約儀式，會後台中市長盧秀燕（左4）陪同台北市長蔣萬安（左3）導覽台中市政府。中央社記者郝雪卿攝 114年5月14日
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