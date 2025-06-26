中捷藍線造價1615億元開工 預計123年完工

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市府今天舉辦台中捷運藍線開工典禮，預計於民國123年完工。市長盧秀燕表示，市民已等待20年，就不要再拖了，藍線開工後將進行「七線齊發」，讓中部形成捷運路網。

開工典禮今天在台中市府前廣場舉辦，盧秀燕、立法院副院長江啟臣與國民黨籍立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及民進黨籍立委何欣純，與交通部鐵道局副局長陳文德、交通部公路局中區養護工程分局副分局長楊凱麟等人皆出席。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，市民已等待20年，就不要再拖了，藍線從東區一直要行駛到台中港，未來還會繼續再延伸，串聯山區與海線，並與綠線在市政府交會，形成黃金十字，對中部地區是未來10年最重要的建設。

盧秀燕說，藍線開工後，要積極進行「七線齊發」，因為可以看到雙北已相當成熟，但中部相對不夠，過去一條一條開發速度太過緩慢，市府捷運工程局、交通局正在加緊進行，希望立法院與中央能多多協助，早點核定，也能早日開工，讓中部地區形成捷運路網。

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市府捷工局局長蘇瑞文說明，捷運藍線全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，設置20座車站，總經費約新台幣1615億元，預計於123年完工。工程全線包含高架與地下段，濱海段高架站體採高抗風、抗鹽害設計，鋼構件施以熱浸鍍鋅防鏽處理，結構體加厚保護層，確保耐久性與安全性。

蘇瑞文表示，地下段自B09站起，採潛盾機土壓平衡工法，降低施工對地面交通與生活環境的影響。轉乘系統部分，B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」模式，旅客可於付費區內無縫轉乘；B19站與台鐵台中站、大台中轉運中心共構，捷運出口與交通設施連通，提升轉乘便利性。（編輯：謝雅竹）1140626