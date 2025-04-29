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台中捷運藍線機電系統6月開工 土建細部設計招標中

2025/4/29 12:05（4/29 12:36 更新）
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台中市政府29日召開市政會議專案報告「打造台中捷運新時代」，目前規劃共7條捷運路網，將採7線齊發方式加速推動。圖為已通車的捷運綠線。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月29日
台中市政府29日召開市政會議專案報告「打造台中捷運新時代」，目前規劃共7條捷運路網，將採7線齊發方式加速推動。圖為已通車的捷運綠線。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中捷運藍線即將開工，台中市捷運工程局今天表示，藍線機電工程已決標，預計6月開工，還有土建工程細部設計及監造標分3標公告招標中，將於5月陸續開標。

台中市政府今天召開市政會議，由捷運工程局長蘇瑞文專案報告「打造台中捷運新時代」，他說，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及1座5級維修廠。

有關捷運藍線規劃進度，蘇瑞文表示，藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程已於4月初順利決標，決標金額為新台幣607億9000萬元，預計6月底舉行開工典禮。而藍線都市計畫及用地取得也分頭並進，預計今年度完成都市計畫變更。

藍線基本設計經行政院公共工程委員會審議通過，蘇瑞文指出，其中土建工程細部設計及監造標共分3標進行公告招標，預計5月陸續開標，等完成細部設計，預計土建工程明年中旬可望招標。而全線朝民國123年通車目標邁進。

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目前已通車的捷運綠線，正規劃延伸大坑、彰化2條延伸線，蘇瑞文說，2條延伸線目前進行綜合規劃階段核算經費中。其中延伸大坑規劃2座高架車站，可行性研究預估經費96.92億元；延伸彰化規劃5座高架車站，可行性研究預估經費258.99億元。

台中市長盧秀燕表示，捷運是台中市近幾年最重要的市政建設，綠線歷經3任台中市長才完工，過去台中市捷運路線是1條1條進行，現在是7線齊發，希望任內先將路網定下來，所有路網流程一起跑，才能加速捷運建設推進。（編輯：張雅淨）1140429

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