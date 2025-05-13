中捷藍線機電工程14日簽約 蔣萬安3國駐台代表出席

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中捷運藍線機電工程明天將舉行簽約儀式，台中市長盧秀燕今天公布，包括台北市長蔣萬安及3國駐台代表都會出席明天簽約儀式，也宣告台中第2條捷運下個月即將開工。

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」於4月7日公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，全線預計民國123年通車。

盧秀燕上午在市政會議前接受媒體聯訪時公布，捷運藍線機電工程明天將進行簽約儀式，包括蔣萬安及3名駐台代表將出席簽約儀式。

對於蔣萬安的出席，盧秀燕表示，台中市已完工的第1條捷運綠線，是委由台北市政府代為興建；即將開工的第2條捷運藍線，中市府決定收回自辦，因此成立捷運工程局來負責藍線的興建。

盧秀燕說，但在藍線整體規劃與發包過程中，中市府也請台北市政府擔任顧問，如今捷運藍線能開花結果、下個月即將動工，特別邀請蔣萬安代表台北市政府前來見證。

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明天也有3名駐台代表參與簽約儀式，盧秀燕指出，捷運藍線沿台灣大道，是台中市最重要一條路線，藍線中的BM01標是全線機電標案，包含維修廠與機廠部分已順利發包，得標團隊是由4國組成跨國團隊，包括新加坡、法國、韓國及台灣，這個團隊非常有經驗，台灣很多捷運系統都是由他們承攬興建。

盧秀燕強調，法國、韓國與新加坡政府也高度重視這次在台中興建捷運的合作，因此他們派出駐台代表來參加明天簽約儀式，所以明天簽約儀式簡單隆重，包括蔣萬安市長與3國駐台代表都會來參加，在完成簽約後，捷運藍線將於下個月正式動工。（編輯：陳仁華）1140513