女神卡卡巴西演唱會 逾200萬粉絲狂歡刷新個人紀錄

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（中央社里約熱內盧4日綜合外電報導）巴西里約熱內盧巿官員指出，流行音樂天后女神卡卡昨天在柯帕加巴納海灘的大型免費演淐會吸引超過200萬粉絲朝聖。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場女神卡卡（Lady Gaga）歷來最大型演唱會由里約熱內盧巿政府出資，目的在於重振里約的經濟。

他們預期這場演唱會可以對當地經濟創造1億美元產值。

美聯社報導，女神卡卡登台後告訴尖叫的粉絲：「今晚，我們正在創造歷史...謝謝你們和我一起創造歷史。」

被粉絲稱為「怪獸之母」（Mother Monster）的女神卡卡於當地時間大約晚間10時10分開始進行這場演唱會，她以2011年歌曲Bloody Mary開場，遼闊沙灘上擁擠的粉絲們肩並著肩又唱又跳，歡呼聲此起彼落。

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她獻唱Poker Face、Alejandro等經典，更換的多套服裝還包括以巴西國旗配色的特別款，讓粉絲為之驚豔。

女神卡卡不是首位在里約舉辦免費演唱會的歌手。另一位美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）去年5月也在柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）演出，經費同樣由巿政府贊助。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140505