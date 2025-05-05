日本調查外國觀光客最大困擾 「垃圾桶太少」排第一

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本政府觀光廳調查，造訪日本的外國觀光客在旅途中碰到的困擾問題，第一名是「垃圾桶太少」，第二是「無法用英語溝通」，值得矚目的是今年新增選項「觀光地區與景點過於擁擠」以13.1%排在第3。

日本放送協會（NHK）報導，今年3月訪日外國觀光客人數為349萬7600人，較去年同月成長13.5%，創下歷年3月新高。此外，從年初累計至今的訪日人數已經超過1053萬人，比去年提前1個月突破1000萬人，為歷來最快紀錄。

日本當局指出，受惠於日圓貶值等因素影響，訪日旅遊持續保持強勁成長，但未來仍須關注美國川普政府政策帶來的國際局勢變化。

國土交通省觀光廳也針對造訪日本的4000多名外國觀光客，調查他們在旅途中遇到的困擾問題。

根據這項在1月進行的調查（可複選），外國觀光客有多達21.9%選擇了「垃圾桶太少」，蟬聯最困擾問題第一名。「無法用英語溝通」則有15.2%，為第二名。不過兩者的比例都比去年調查的30.1%和22.5%有所下降。

觀光廳認為，這顯示出各地在改善旅遊環境方面已經出現成效。

至於找不到垃圾桶要怎麼辦，絕大多數人都選擇「放棄丟垃圾，自己帶回去再丟」。

今年調查新設的選項「觀光地區與景點過於擁擠」以13.1%登上第3，顯見日本的「過度旅遊」問題不僅導致當地居民的不滿，也影響外國觀光客的體驗感受。

第4名是「公共交通的利用方式（搭車地點與轉乘方式等）」，有12.3%。此外，去年「多語言顯示的標誌不夠或難以理解」令13.4%的外國觀光客感到困擾，今年降低至10.8%，排在第5。

第6名的「入境手續」雖然僅有8.6%的人選擇，但相比去年的3.5%成長超過兩倍，主要原因是「等候時間過長」（67%），其中在新千歲機場、關西機場、福岡機場感到困擾的比例特別高。

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整體而言，回答「沒有遇到困難」的外國觀光客占比高達51.1%，比上一次調查大幅增加21.4個百分點，可見外國觀光客對日本旅遊的滿意度相當高。

觀光廳表示，「這次調查也發現了一些新的課題，今後還需要與相關政府機關加強合作，持續改善」。（編輯：高照芬）1140505