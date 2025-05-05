加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.9 最大震度花蓮4級
首頁 / 國際

日本調查外國觀光客最大困擾 「垃圾桶太少」排第一

2025/5/5 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本政府觀光廳調查，造訪日本的外國觀光客在旅途中碰到的困擾問題，第一名是「垃圾桶太少」，第二是「無法用英語溝通」，值得矚目的是今年新增選項「觀光地區與景點過於擁擠」以13.1%排在第3。

日本放送協會（NHK）報導，今年3月訪日外國觀光客人數為349萬7600人，較去年同月成長13.5%，創下歷年3月新高。此外，從年初累計至今的訪日人數已經超過1053萬人，比去年提前1個月突破1000萬人，為歷來最快紀錄。

日本當局指出，受惠於日圓貶值等因素影響，訪日旅遊持續保持強勁成長，但未來仍須關注美國川普政府政策帶來的國際局勢變化。

國土交通省觀光廳也針對造訪日本的4000多名外國觀光客，調查他們在旅途中遇到的困擾問題。

根據這項在1月進行的調查（可複選），外國觀光客有多達21.9%選擇了「垃圾桶太少」，蟬聯最困擾問題第一名。「無法用英語溝通」則有15.2%，為第二名。不過兩者的比例都比去年調查的30.1%和22.5%有所下降。

觀光廳認為，這顯示出各地在改善旅遊環境方面已經出現成效。

至於找不到垃圾桶要怎麼辦，絕大多數人都選擇「放棄丟垃圾，自己帶回去再丟」。

今年調查新設的選項「觀光地區與景點過於擁擠」以13.1%登上第3，顯見日本的「過度旅遊」問題不僅導致當地居民的不滿，也影響外國觀光客的體驗感受。

第4名是「公共交通的利用方式（搭車地點與轉乘方式等）」，有12.3%。此外，去年「多語言顯示的標誌不夠或難以理解」令13.4%的外國觀光客感到困擾，今年降低至10.8%，排在第5。

第6名的「入境手續」雖然僅有8.6%的人選擇，但相比去年的3.5%成長超過兩倍，主要原因是「等候時間過長」（67%），其中在新千歲機場、關西機場、福岡機場感到困擾的比例特別高。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

整體而言，回答「沒有遇到困難」的外國觀光客占比高達51.1%，比上一次調查大幅增加21.4個百分點，可見外國觀光客對日本旅遊的滿意度相當高。

觀光廳表示，「這次調查也發現了一些新的課題，今後還需要與相關政府機關加強合作，持續改善」。（編輯：高照芬）1140505

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：