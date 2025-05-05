外資買超244億 布局金融股、敲進台積電1.3萬張

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（中央社記者江明晏台北5日電）台股今天跌254.65點，收在20532.99點，外資買超逾244億元，布局金融股，買超台積電逾1.3萬張。投顧分析，新台幣升值速度過快，無助吸引熱錢，市場反映擔憂電子業匯損，盤面強弱分明。

台股今天跌254.65點，收在20532.99點，成交值新台幣3870.22億元。三大法人合計買超121.14億元，其中，自營商賣超111.62億元，投信賣超11.86億元，外資及陸資買超244.62億元。

外資呈現連2個交易日買超，自營商連5賣，投信則由買轉賣。

根據公開資訊指出，外資今天買超中信金逾3.8萬張居冠，其次為元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債正2，分別買超逾1.7萬張、1.6萬張、1.6萬張，其餘則買超兆豐金、凱基金、台積電、合庫金、彰銀、群創，其中買超台積電逾1.3萬張。

賣超排行方面，外資今天賣超復華富時不動產7.3萬張居冠，賣超期街口布蘭特正2約2.6萬張，其他賣超包括國泰金、元大滬深300正2、國泰永續高股息、富邦金、中信中國50正2、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、長榮航。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，台股這波反彈到4月2日的空方缺口附近，原本已回補缺口一半，達到相對滿足點，市場正期待關稅談判消息利多，以及提防7日可能出爐的晶片關稅，正值等待期，新台幣升值，衝擊以出口為主的電子股，但內需、資產股強漲，盤面強弱分明。

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展望後市，黃文清表示，整體而言，台股還是呈現整理態勢，後續行情還有機會往上，但低點反彈已有一大段，繼續大漲機會不大。

至於新台幣升值對股市影響，他表示，新台幣升值原本是有利股市資金行情，但由於新台幣升值速度過快，無助吸引熱錢湧入，市場反映的是電子業匯損的影響。（編輯：林家嫻）1140505