歌手邱軍涉酒駕撞死人遭訴 認罪獲20萬元交保

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）歌手邱軍涉嫌酒後開車未減速，撞死李姓排班計程車司機後逃逸今天遭起訴，法院召開移審羈押庭後，認定邱軍犯罪嫌疑重大，考量對犯行坦承不諱，無羈押必要，裁定20萬元交保。

基隆地檢署起訴書指出，邱軍去年12月27日凌晨，在基隆市某餐酒館內飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，於同日凌晨4時5分，開車欲前往基隆市友人住處，行經信一路時，未減速逕自駕車將李男和陳男撞倒在地，造成1死1傷。

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檢方指出，邱軍所為涉犯刑法不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，對邱軍提起公訴。由於邱軍仍在羈押中，法院下午2時30分召開移審羈押庭，決定是否續押邱軍。

基隆地方法院指出，經法院訊問後，認邱軍犯罪嫌疑重大，考量邱軍對於犯行坦承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分，准以新台幣20萬元具保，限制住居、限制出境、出海，並應定期向派出所報到。（編輯：李淑華）1140505