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實現教宗方濟各遺願 專車改造成診療車救助加薩兒童

2025/5/5 16:01
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（中央社梵蒂岡4日綜合外電報導）教廷官方媒體今天報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的教宗專車之一將被改造成兒童診療車送往加薩走廊（Gaza Strip），實現方濟各的一個遺願。

路透社報導，方濟各擁有數輛教宗專車，他2014年搭乘其中一輛造訪以色列和巴勒斯坦的「聖地」（Holy Land），返回梵蒂岡後，車子就留在當地，如今這輛車將配備診斷和急救醫療設備，救助加薩走廊的年幼患者；在以色列侵略下，當地醫療服務受到重創。

梵蒂岡新聞（Vatican News）報導，4月21日逝世的方濟各早在數月前就委託天主教慈善機構「耶路撒冷明愛會」（Caritas Jerusalem）處理這件事。

支持這項計畫的瑞典明愛會秘書長布魯恩（Peter Brune）受訪時說：「在加薩醫療系統幾乎徹底崩潰之際，這是具體、可拯救人命的干預行動。」

這輛車將配備快速感染篩檢組、疫苗、診斷工具和縫合工具組，還配有醫護人員。明愛會打算等人道救援團隊可進入加薩走廊後，將這輛診療車送到缺乏醫療護理設施的社區。

布魯恩說：「這不只是一輛車，這是一個訊息，訴說加薩的孩子們沒有被世界遺忘。」

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加薩的天主教徒很少。教廷曾表示，在加薩戰爭的許多時間，方濟各幾乎每天打電話給當地聖家堂。這場戰爭始於2023年10月，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列南部，以色列隨即對加薩展開反攻。

樞機主教會議將於本月7日開始遴選新教宗。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1140505

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