台南警街頭圍捕詐騙嫌疑人遭衝撞 開5槍逮4人

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南警方今天根據情資圍捕詐騙案件嫌疑人時，遭對方駕車衝撞，導致2名員警及2名無辜民眾受傷，警方3度攔截涉案車輛，過程中曾開5槍制止，先後逮捕4名嫌疑人到案。

台南市警局永康分局日前接獲情資，指稱有詐騙集團車手今天下午約在台南市永康區面交，埋伏警力到場圍捕，順利逮捕1名男子，另有3名共犯見狀共乘1輛自小客車逃逸。

警方通報線上警網發動追捕，在仁德區中清二街首次攔截，但嫌疑人駕車衝撞巡邏車及警用機車後逃逸，隨後於國道1號仁德交流道入口處再次攔截，員警雖向涉案車輛連開5槍制止，對方仍駕車衝撞警車及其他民眾車輛後逃逸，過程中造成2名員警及2名路人受傷。

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警方持續追捕，在東區裕永路第3度攔截涉案車輛，又遭對方衝撞造成巡邏車受損，最後嫌疑人在中華東路棄車，車上2名男子及1名女子被警方逮捕，並在涉案車輛上起獲毒品。

警方初步調查，2名受傷員警及2名受傷民眾傷勢不嚴重，涉案4名嫌疑人都被逮捕，全案由警方進一步調查偵辦中。（編輯：黃名璽、李淑華）1140505