蔡依林華麗回歸 隔6年新輯Pleasure探討七宗罪人性

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（中央社記者王心妤台北5日電）歌后蔡依林今天宣布相隔6年推出的新專輯「Pleasure」將於6月發行，同名單曲則會於28日搶先推出，她也將擔任製作人，並參與大部分詞曲創作透過「七宗罪」探討人性。

根據唱片公司提供資料，蔡依林2022年無意間看到一部紀錄片，引發對「Pleasure」的好奇。她認為這不單指性的滿足，也是一般人會經歷的日常，七宗罪的傲慢、嫉妒、憤怒、貪吃、色慾、懶惰及貪婪都是面對慾望的反應。

首波釋出的概念視覺，由蔡依林頭戴「美杜莎慾望桂冠」凝視鏡頭呈現，蛇代表慾望、誘惑與好奇心，也表現出危險卻有吸引人的意象。蔡依林同時也認為，蛇在東西方神話的女媧、美杜莎都展現了女性力量，也相當切合專輯主題。

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對於擔任專輯製作人並參與大部分詞曲創作，蔡依林表示，「之前等合適的歌詞卡關了2、3年，有天想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首。」她形容創作過程很療癒，不過因為她求好心切，其中一首歌更改了34個版本，「整個製作過程就是我的Pleasure旅程，愉悅不等於極致的快樂，會先感受到痛苦，獲得滿足之後又感受到自負，又再回到內心的自我懷疑，不斷輪迴。」

「Pleasure」將於28日零時上線，今天中午起則開放專輯官網，也是她出道至今首度開設網頁。（編輯：李亨山）1140505