新生代混雙陳政寬、許尹鏸 力拚台北公開賽冠軍

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（中央社記者黎建忠台北5日電）世界排名第19的台灣羽球混雙新生代組合陳政寬、許尹鏸，準備好在今年台北羽球公開賽大展身手，年輕志氣高的他們，希望能成為賽史上首對拿下混雙金牌的純本土搭檔。

年僅21歲的陳政寬和22歲的許尹鏸，從2024年開始固定搭檔，目前世界排名已經一路攀升到第19名，在台灣也僅次於世界第8的李哲輝和胡綾芳。

陳政寬和許尹鏸目前是亞運培訓隊成員，上週也參加了蘇迪曼盃羽球混合團體賽，並且在預賽最終戰對韓國的時候上場，儘管直落2不敵曾在2023年拿過世錦賽金牌的徐承宰、蔡侑玎，但2人收穫滿滿。

許尹鏸今天在賽前記者會接受中央社訪問時表示，蘇迪曼盃唯一的1場球，就剛好遇到世界冠軍，雖然輸球，但感受到不同層級的對手，還是學到很多，像是穩定度、出手的速度和質量，都是我們欠缺的。

陳政寬提到，今年許多大賽，像是全英羽球賽、蘇迪曼盃，「我們都打到很多世界頂級的對手，這對我們來說經驗累積得很快，成長也會很快，所以很期待能在台北公開賽好好發揮。」

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台北羽球公開賽史上，台灣球員在男單、女單、男雙、女雙都拿過冠軍，唯獨混雙僅在2005年，由印尼轉籍美國的吳俊明，和我國的程文欣搭檔奪冠，至今未曾有過「純本土」搭檔登頂。

陳政寬表示，「我們當然很希望可以成為賽史第一組奪冠的混雙組合，但是今年最大的目標，還是7月世大運以及後續的世錦賽。」陳政寬和許尹鏸在去年台北羽球公開賽止步16強。（編輯：李亨山）1140505