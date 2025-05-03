經部祭AI新秀菁英培訓 每人最高可獲28萬生活補助

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（中央社記者劉千綾台北3日電）為滿足產業AI應用人才，經濟部規劃啟動AI新秀與菁英計畫，最快5月開放申請，將針對應屆畢業生和在職者設計不同類型培訓課程，其中應屆畢業生培育計畫1年，每人最高可獲新台幣28萬元生活補助，之後須進入企業工作2年。

根據經濟部規劃，人才培育分為應屆畢業生和在職專班2大類，分別為AI新秀與AI菁英計畫。首先，針對應屆畢業生規劃「1+2」方案，第1年包含專業課程、法人機構AI訓練以及企業實習，這3階段訓練分別為期4個月；受訓者完成訓練且符合資格後，須進入企業工作2年。

其中應屆畢業生計畫細分為本科生、非本科生，本科生將接受4個月的AI專業訓練與4個月的產業實習，加速AI人才培育。

相關官員說明，本科生可能原本就讀機械或紡織等相關科系，申請計畫後，可直接進入法人場域實習，類似實習工廠的產線人才培訓的概念，讓學員操作不同的設備。

此外，經濟部將提供生活費補助，包含專業課程、法人實習前8個月期間每月2萬元補助，以及企業實習每個月3萬元。換言之，參與計畫的受訓員，1年可獲得28萬元補助。

在職專班方面，經濟部規劃在職和轉職等2類訓練，其中在職訓練將透過2個月課程，可利用平日晚上或週末晚上學習新技術；若有意願轉職者，則可申請「2+4」共6個月的訓練計畫，包含2個月專業課程以及4個月企業實習，以提升數位製造技能。

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不過官員補充說明，由於特別條例等預算尚待立法院審查，因此AI新秀菁英培訓的總經費未定，規劃可能先啟動第一期計畫，後續將視經費狀況滾動式調整申請。

官員說明，專班的授課內容包含各產業結合AI應用在設計、生產製造等面向，希望將AI應用擴散到紡織、機械、材料等產業；若資工背景的人才想跨越從事工具金、水五金等行業，也可藉由培育計畫，進入法人組織實習操作機械等，學習將AI應用在生產製造。（編輯：潘羿菁）1140503