母親節前夕痛失愛母 苗可麗淚崩沒能見最後一面

（中央社記者洪素津台北4日電）主持人苗可麗今天和蔡凡熙出席宣傳活動，提到母親節，她落淚提及母親於3月在睡夢中過世，她後悔沒能見到媽媽最後一面，也感嘆再也接不到媽媽關愛的電話，提醒大家愛要及時。

苗可麗和蔡凡熙今天出席節目「我們這一攤2」感恩餐敘，2人暢談擺攤人生以及團隊合作的過程，苗可麗說：「蔡凡熙除了帥帥的顏值擔當外，還很有領導力，平常看他感覺都懶懶散散的，但每次單子很亂的時候，他都會出來指揮大家要做什麼，很機靈。」

而節目下週即將播出到馬來西亞出攤賣麵線、刈包的實境，蔡凡熙分享到馬來西亞時遇到豪雨，害得特別來賓謝佳見全身濕；苗可麗則感恩地說：「很感謝擺夜市出攤的時候鄰近攤位的互相幫忙、照顧，就連到馬來西亞，隔壁攤販的姐姐也都很熱情，不僅沒有因為拍攝架機器影響到她的生意而不開心。」

母親節前夕，蔡凡熙說：「因自己最近工作比較忙，沒空回家一趟，媽媽會上來台北一趟一起吃飯，過母親節。」

苗可麗則表示3月時母親在睡夢中離世，她淚崩表示後悔自己沒有見到母親最後一面，「原本已經買好車票，但我偷懶跟媽媽說過幾天再回去看她」，結果現在已經接不到媽媽關愛的電話，而唯一慶幸的是媽媽沒有生病，睡覺當中安詳走了。

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現在苗可麗還在努力適應、習慣沒有媽媽的日子，她也努力讓自己不要再這麼難過，有時間就會常回家陪爸爸。「以前每天被媽媽問什麼時候回來，現在電話突然再也沒有響過了...。」她感概的說：「不要永遠覺得事情在那邊等你。」

「我們這一攤2」在每週六晚間10時於三立台台灣台播出，隔週六起晚間8時華視主播播出，每週日晚間6時三立都會台播出，馬來西亞八度空間頻道、新加坡SingTel劇樂酷、新加坡SingTel e樂台和中華電信MOD、Hami Video 影劇館+及 Netflix皆可看。（編輯：李淑華）1140504