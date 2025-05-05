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台中國家歌劇院推「舞動狂響」展現肢體節奏震撼

2025/5/5 17:05
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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）台中國家歌劇院邀請澳洲知名編舞家史蒂芬妮．雷克率團訪台，帶來舞作「舞動狂響」，舞者來自莎舞、芭蕾、霹靂舞、當代舞與攀岩等不同背景，加上狂野擊樂，展現節奏與肢體的視聽震撼。

台中國家歌劇院今天發布新聞稿表示，「舞動狂響」誕生於疫情之後的墨爾本，在全球剛走出隔離與恐懼的陰影之時，史蒂芬妮‧雷克（Stephanie Lake）選擇以「宣言」為名，象徵對世界的重新擁抱。

雷克表示，這是一部關於希望、能量與喜悅的作品，「雖然舞者要面對非常高強度的挑戰，但在過程中有汗水、淚水，也有笑聲和溫柔的連結。我希望觀眾會被感動到想從座位上跳起來，想一起站上舞台。」

史蒂芬妮．雷克是澳洲舞壇最具指標性的創作者之一，2014年創立同名舞團後，以其高強度肢體風格與詩意編舞語彙迅速嶄露頭角。她於2018年推出的作品「群像（Colossus）」在國際舞壇大放異彩。她也是今年澳洲阿德雷得藝穗節開幕節目導演，邀請1000名素人共同參與演出，展現藝術平權的力量。

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相較於「群像」的大規模編制，「舞動狂響」以9名舞者、9名鼓手加上9套爵士鼓的陣容，展現節奏與身體的極致對話。作品邀來音像藝術家羅賓．福克斯（Robin Fox）作曲，他將擅長的科技元素收起，回歸最原始的打擊聲響，創造出一場無法預測卻層層堆疊的節奏洪流，為舞作注入澎湃的生命脈動。

史蒂芬妮．雷克舞團「舞動狂響」將於5月10日及11日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：李亨山）1140505

史蒂芬
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