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雷霆特攻隊*勢如破竹 擠下罪人登北美票房冠軍

2025/5/5 11:12
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）漫威最新超級英雄片「雷霆特攻隊*」週末稱霸北美票房，據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報有約7600萬美元收入，夏季檔期一開始就搶下好彩頭。

綜合法新社和美國財經媒體CNBC報導，「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts）北美週末撈進7600萬美元，成為2025年開映表現第3佳的作品。

若計算國際市場的票房收入，這部由佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）等眾星演出的漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）最新系列片，全球收入達約1億6210萬美元。

「雷霆特攻隊*」在電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）從257個影評獲得88%「新鮮」評價，從影迷獲得94%好評。

市場研究公司Comscore分析師德葛拉畢迪恩（Paul Dergarabedian）在社群平台X貼文說：「這部暑期電影季的先鋒片，將在5月為電影院掀起史詩般的一個月！」

而麥可B喬丹（Michael B. Jordan）一人分飾兩角的「罪人」（Sinners），上映第3個週末排名雖下滑至第2，但仍有3300萬美元進帳，整體表現獲多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）盛讚「傑出」。

電玩翻拍的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）週末以1370萬美元成績排名第3。這部片仍是今年最賣座的電影，美國總票房來到3億9820萬美元，國際收入來到4億7500萬美元，吸金總額來到8億7320萬美元。

班艾佛列克（Ben Affleck）的「會計師2」（The Accountant 2）以950萬美元收入排名第4。恐怖片「直到黎明」（Until Dawn）以380萬美元進帳排第5。

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另外，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）命運多舛的西部片「魯斯特」（Rust）終於上映，這部拍片過程鬧出人命的電影只在115廳上映，「好萊塢報導」指出，票房僅2.5萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「復仇反擊戰」（The Amateur），180萬美元；「萬王之王」（The King of Kings），170萬美元；「戰役」（Warfare），130萬美元；「謀殺干預組3」（Hit: The Third Case，暫譯），92.5萬美元；「衝浪者」（The Surfer），67.5萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140505

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