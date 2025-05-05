2階送件 桃園146罷團：3階繼續台灣民主向前走

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）罷免中國國民黨籍立法委員牛煦庭、萬美玲、邱若華的團隊，今天到桃園市選舉委員會送交第2階段連署書，罷團表示，第2階段的任務雖已完成，但3階要繼續，台灣民主才會向前走。

桃園市第1、第4、第6選區合組的桃園146罷免團隊公布數據，牛煦庭（桃園市第1選舉區選出）案總收件數逾5萬700份，造冊4萬8788份，送件門檻約3萬3970份；萬美玲（桃園市第4選舉區選出）案總收件數逾4萬1673 份，造冊送件4萬1137份，送件門檻約3萬240份；邱若華（桃園市第6選舉區選出）案未計算總收件數，造冊3萬3233份，送件門檻約2萬8222份。

罷免牛煦庭公民團體領銜人陳曉煒帶領罷團高喊，「桃園衝刺146，自己國家自己救」及「聯合作戰146，打牛除萬再刪邱」的口號。他表示，國家之所以沉淪，不是因為壞人做了什麼，而是因為好人選擇沉默不語，「2階段的任務雖已完成，3階要繼續，台灣民主才會向前走」。

桃園市第1選區罷團副領銜人小詩說，她從香港移民到台灣，2020年成為台灣公民，親眼看著香港自由民主被消失，必須讓台灣走上跟香港不一樣的路。謝謝大罷免讓她從新住民變成真正的台灣人，能站出來成為保護自己國家的一份子。大罷免讓全世界看見台灣是個獨立民主的國家，這次選擇最和平堅定的方式向中共說「不」。

罷免萬美玲公民團體領銜人鄧永城說，大罷免不是輸不起，真正輸不起的是中國國民黨與台灣民眾黨。藍白2黨無視權力分立原則，大罷免是讓國會恢復正常運作機制，讓國會預算不再受到無理刪凍。罷團從事的不只是罷免，是為台灣和世界民主發展寫歷史。「當初所有人都覺得罷免是不可能的任務，但罷團克服萬難做到了」。

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罷免邱若華公民團體總召傑米指出，連署時遭系統性打壓，連民眾簽名都要承受「會不會被報復」的壓力。立委是必須對人民負責的公僕，不是隨心所欲、無視人民的特權階級。距離130%安全門檻還有3400張連署的差距，未完成就可能沒有投票。懇請鄉親努力走完這一哩路。

至於罷免國民黨立委涂權吉團隊已於1日送交第2階段連署書；罷免國民黨立委魯明哲及呂玉玲團隊也於3日完成2階送件。（編輯：黃名璽）1140505