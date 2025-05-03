經部首屆智慧創新大賞 強化AI應用和人才培育

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（中央社記者劉千綾台北3日電）經濟部今天公布首屆智慧創新大賞競賽結果，吸引來自36國、1253個團隊參賽，最終由振生半導體、國立中央大學、國立台灣大學、英國和菲律賓等團隊脫穎而出並奪得金牌，期盼透過競賽平台緊密結合人才培育、技術應用及產業需求。

為號召更多企業及學子投入AI應用技術的研發，經濟部首度舉辦智慧創新大賞，並於今天辦理決賽暨頒獎典禮，共有來自36國、1253個團隊參賽，最終決賽由233個隊伍中遴選出93個獎項。

經濟部政務次長何晉滄致詞表示，AI正在快速改變全球產業結構，從製造、醫療、金融以至於日常生活中的各項服務，幾乎沒有一個領域不受影響，智慧創新大賞以競賽平台將人才培育、技術應用及產業需求更緊密的結合起來。

何晉滄指出，台灣半導體產業在全球民主供應鏈扮演重要角色，但在AI晶片發展上需要更急起直追，以提升產業競爭力，相關部會也積極推動AI產業化，透過建構算力、開發語言模型和生成式AI等都是重要的AI基礎建設。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，首屆智慧大賞不但國內企業及學校報名踴躍，更有來自36國包括印度、菲律賓、美國、英國共353位國際人才組隊參賽，證明這項競賽不只是台灣的舞台，更是全球AI創意交流的重要平台。

為了協助產業快速強化AI人才及應用的能量，郭肇中表示，除了舉辦智慧創新大賞，也將結合學校及法人研究機構的試產線能量，協助企業進行設計、新產品的研發與打樣，並與相關單位包括中企署、產發署共同合作，協助產業AI轉型，並養成AI實作專業人才。

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產業發展署署長邱求慧表示，台灣基礎建設雖然排名第4，但人才、研究及商業化都亟需提升，籌辦智慧創新大賞就是希望以競賽快速強化AI應用落地及培育相關人才。

經濟部表示，今年智慧創新大賞的參賽作品橫跨資通訊、製造、醫療、批發零售、教育和金融等領域，其中不同類組的8個金牌分別由網威智慧科技股份有限公司、鈺立微電子股份有限公司、悠由數據應用股份有限公司、振生半導體股份有限公司、國立中央大學、國立台灣大學及英國、菲律賓等團隊獲得。（編輯：張均懋）1140503