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林元鵬真除水利署長 技術司長邱求慧陞任產發署長

2025/3/19 16:31
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（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部今天宣布單位首長職務輪調名單，新任水利署長由代理署長林元鵬真除，產業發展署長楊志清調任產業園區管理局長，產發署長職缺由產業技術司長邱求慧陞任，技術司長職缺由產發署組長郭肇中陞任。

經濟部人事處今天發布新聞稿表示，水利署長賴建信於今年3月13日陞任常務次長後，所遺署長職缺經行政院核定由代理署長林元鵬真除。

林元鵬為國立台灣大學土木工程研究所碩士，歷任水利署總工程司、副署長等職務，曾參與鳥嘴潭人工湖等水資源開發，擔任百年大旱總水源調度工作，水利工程經驗豐富且具良好執行力、協調力及領導力，將帶領水利署團隊貫徹行政院長卓榮泰宣示新治水、新供水、降漏水3大水目標。

此外，產業園區管理局前局長楊伯耕退休後，所遺局長職缺經行政院核定由產業發展署署長楊志清調任。

人事處表示，楊志清為國立台灣科技大學管理研究所碩士，歷任經濟部主任秘書、產業發展署長職務，致力於產業創新條例修法工作，推動產業數位化、低碳化雙軸轉型，並透過推動跨產業的創新合作，增強國內產業供應鏈的連結，提升產業附加價值與供應鏈的韌性，憑藉其卓越的產業洞察力，將領導並推動產業園區開發及管理，邁向永續發展的嶄新高度。

新任產發署長邱求慧為國立台灣大學機械工程學系博士，歷任科技部產學及園區業務司長、產業技術司長等職務，積極推動半導體等技術發展與國際科研合作，促成國際大廠來台投資，設立研發中心，並致力推動前瞻技術與產業創新，績效卓著，將運用其豐富專業及經驗協助推展產業轉型，朝永續與數位雙主軸目標邁進。

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此外，新任技術司長郭肇中為國立台灣大學化學工程研究所博士，歷任經濟部原技術處專門委員、產發署組長職務，熟稔產業政策及行政經驗豐富，藉由此次陞任強化其職務歷練，並借重其專業帶領產業技術司團隊，開創技術研發新格局。

經濟部表示，部長郭智輝期望透過人員的職務輪調，培養跨域專業能力及執行力，以多元、創新的方式應對國內外經濟情勢的挑戰，並期許新任首長持續推動水資源管理、產業發展與園區規劃的穩定與安全，進一步強化政策落實與加速創新，積極推展產業升級、數位化及淨零轉型，厚實產業韌性及調適力，驅動台灣經濟成長的新動能。（編輯：潘羿菁）1140319

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