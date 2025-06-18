5億高中生案難認結婚真意 一審判永久結合關係無效

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟。台中地院審理後認為，賴生與夏男登記結婚當天互動疏離、陌生，難認有結婚真意，今天宣判2人的永久結合關係無效，可上訴。

賴母今天未到台中地院聽判，由委任律師王彥到庭，今天下午宣判後，王彥步出法院時未接受媒體採訪，僅比讚回應媒體問題後快步離去。

台中地院今天發布新聞稿表示，賴母請求確認婚姻無效事件，經法官審理後認為，依卷內證據資料顯示，夏男與賴生在結婚登記前，未見有男女朋友關係的互相愛慕之情，在辦理結婚登記當天整體互動情形，也無任何親密言語或舉動，二人互動疏離、陌生。

法官查出，2人甚至在當天辦妥結婚登記，在戶政事務所時，均未感受二人有何如一般新婚夫妻喜悅之情，難認夏男與賴生間具有成立具有親密性及排他性永久結合的結婚真意。

此外，2人結婚書約上簽名的2名證人，均未親見親聞賴生確有結婚真意，難認為適格結婚證人，也不符合司法院釋字第748號解釋施行法第4條所定「應有2人以上證人簽名」法定要件。

台中地院審理後，認定賴母請求確認此關係無效，為有理由，應予准許。一審今天宣判，賴生與夏男間依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效。全案仍可上訴，尚未確定。

賴母委任律師許哲維先前告訴中央社記者，若最後婚姻無效且全案確定，夏男自始就喪失賴生配偶的事實，依照民法規定，夏男就不是賴生合法繼承人，將喪失繼承資格。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈予30筆不動產，市值新台幣5億元，生父民國112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏男1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏男今年2月間已發監執行；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，中檢今年5月間以不起訴處分，家屬已再次聲請再議。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院今天一審宣判，賴生與夏男2人永久結合關係無效。（編輯：陳仁華）1140618