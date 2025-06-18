加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

5億高中生案難認結婚真意 一審判永久結合關係無效

2025/6/18 17:44（6/18 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中賴姓男高三生案一審宣判，圖為與賴男登記結婚的夏男（前中）。（中央社檔案照片）
台中賴姓男高三生案一審宣判，圖為與賴男登記結婚的夏男（前中）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟。台中地院審理後認為，賴生與夏男登記結婚當天互動疏離、陌生，難認有結婚真意，今天宣判2人的永久結合關係無效，可上訴。

賴母今天未到台中地院聽判，由委任律師王彥到庭，今天下午宣判後，王彥步出法院時未接受媒體採訪，僅比讚回應媒體問題後快步離去。

台中地院今天發布新聞稿表示，賴母請求確認婚姻無效事件，經法官審理後認為，依卷內證據資料顯示，夏男與賴生在結婚登記前，未見有男女朋友關係的互相愛慕之情，在辦理結婚登記當天整體互動情形，也無任何親密言語或舉動，二人互動疏離、陌生。

法官查出，2人甚至在當天辦妥結婚登記，在戶政事務所時，均未感受二人有何如一般新婚夫妻喜悅之情，難認夏男與賴生間具有成立具有親密性及排他性永久結合的結婚真意。

此外，2人結婚書約上簽名的2名證人，均未親見親聞賴生確有結婚真意，難認為適格結婚證人，也不符合司法院釋字第748號解釋施行法第4條所定「應有2人以上證人簽名」法定要件。

台中地院審理後，認定賴母請求確認此關係無效，為有理由，應予准許。一審今天宣判，賴生與夏男間依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效。全案仍可上訴，尚未確定。

賴母委任律師許哲維先前告訴中央社記者，若最後婚姻無效且全案確定，夏男自始就喪失賴生配偶的事實，依照民法規定，夏男就不是賴生合法繼承人，將喪失繼承資格。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈予30筆不動產，市值新台幣5億元，生父民國112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

google news透過 Google News追蹤中央社

刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏男1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏男今年2月間已發監執行；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，中檢今年5月間以不起訴處分，家屬已再次聲請再議。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院今天一審宣判，賴生與夏男2人永久結合關係無效。（編輯：陳仁華）1140618

#司法院
#戶政事務所
#賴生
#台中地院
#台中地檢署
#5億高中生
#王彥
台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟。台中地院審理後認為，賴生與夏男難認有結婚真意，18日一審宣判2人永久結合關係無效，圖為賴母委任律師王彥（前）步出法院時豎起大拇指比讚。中央社記者蘇木春攝 114年6月18日
台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟。台中地院審理後認為，賴生與夏男難認有結婚真意，18日一審宣判2人永久結合關係無效，圖為賴母委任律師王彥（前）步出法院時豎起大拇指比讚。中央社記者蘇木春攝 114年6月18日
延伸閱讀
5億高中生婚姻無效一審18日宣判 若確定夏男無遺產5億高中生婚姻無效將宣判 殺人罪不起訴家屬提再議5億高中生案夏男假結婚刑事定讞 賴母感謝還公道
賴生
5億高中生案 家屬對賴生是否自殺動機保留意見5億高中生案夏姓父子嫌疑不足 殺人案中檢仍不起訴
王彥
5億高中生婚姻無效訴訟將審結 賴母律師：審慎樂觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：