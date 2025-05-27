5億高中生婚姻無效將宣判 殺人罪不起訴家屬提再議

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟今天辯論終結，一審預計6月18日將宣判；至於刑事殺人罪部分，夏姓父子日前二度獲中檢不起訴，賴母律師今天表示，家屬將再次聲請再議。

賴母委任律師許哲維今天接受媒體聯訪時表示，針對賴母提起婚姻無效民事訴訟，今天一審是最後一庭、言詞辯論終結，預計6月18日宣判。

許哲維說，民事一審出爐後，應還會進入二審，必須待後續全案確定後，才能討論遺產問題；目前遺產繼承最大困難點，在於賴母是屬於中國籍還是無國籍的認定問題，也是現階段處理癥結點。

許哲維提到，先前民事婚姻無效案件，賴家曾提出聲請參與審判，但目前賴家人已撤出本案，賴家人將另外針對遺產部分提起訴訟。

對於夏姓父子遭控涉殺人罪部分，中檢1日二度偵查終結認定2人嫌疑不足，不起訴。許哲維說，家屬將再次聲請再議，就卷證部分也許還有可再思考地方，訴由台灣高等檢察署台中檢察分署釐清。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父民國112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏男1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏男今年2月間已發監執行；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，中檢1日以不起訴處分。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院今天開庭進行言詞辯論，雙方委任律師皆出庭。（編輯：陳仁華）1140527