5億高中生案夏男假結婚刑事定讞 賴母感謝還公道

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（中央社記者蘇木春台中23日電）賴姓男高三生案，二審台中高分院認定，夏男與賴生假結婚，今天駁回上訴，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。賴母透過律師表示，感謝社會大眾照顧，還給賴小弟公道。

針對判決結果，賴母的委任律師許哲維今天接受媒體聯訪時表示，賴母得知判決後，感謝社會大眾這一段時間以來的照顧，也特別謝謝法官明察秋毫，可以還給賴小弟一個公道。

許哲維說明，除了今天宣判刑事偽造文書的部分，尚有刑事殺人案件，夏男在檢方第一次偵查時不起訴，經提出再議發回中檢偵辦，現在檢方仍在查辦中；另外有提出刑事侵占罪告訴，因30筆土地權狀仍由夏家保管不返還，目前由檢方調查釐清。

民事部分，賴母有提出婚姻無效告訴，台中地院一審仍在審理，賴生的兄弟姊妹也提出參加訴訟，但法官尚未做出裁定；因賴母原為中國籍，先前已放棄中國身分，但台灣身分因他案遭註銷，目前已向移民署提出聲請恢復國籍，目前仍在行政程序中。

許哲維說，今天台中高分院的刑事判決，對民事婚姻無效審理一定是加分的，但因刑事與民事是獨立審判，他們會把刑事判決結果一併提供給民事法院參考，如果照刑事訴訟結果，「夏男要繼承遺產的機率就會蠻低的。」

對於外界關心遺產繼承權，許哲維指出，如果賴母被認定是中國籍，依照兩岸人民關係條例，賴母的繼承額限制是新台幣200萬元，200萬元以外的財產，就由其他兄弟姊妹繼承。

許哲維說，律師團主張賴母若可恢復中華民國籍，繼承遺產就沒有問題，若屬於無國籍，也沒有法規限制無國籍人士不得繼承中華民國遺產，因此繼承也不會有問題。

許哲維表示，待民事婚姻無效判決確認夏男並非配偶，遺產將可由賴母1人繼承，若夏家再不返還土地權狀，待刑事侵占告訴起訴夏男後，會再提起民事返還訴訟。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴生與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，台中地檢署偵辦後，認為夏男殺人罪嫌不足，處分不起訴，經賴生家屬聲請再議，台中高分檢發回續查，目前中檢持續調查中。中檢另依偽造文書罪嫌起訴夏男，去年6月間台中地院一審宣判，判處夏男1年6月徒刑；夏男不滿，提出上訴。

案經上訴，二審台中高分院認定，夏男為圖私利與賴生假結婚，背後牽涉龐大財產利益，主觀惡性甚高，今天駁回上訴，依使公務員登載不實準公文書罪判刑1年6月定讞。（編輯：謝雅竹）1140123