台灣與愛沙尼亞合作援烏 孩童住屋計畫進入竣工階段

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯18日專電）台灣與愛沙尼亞合作推動的「收置烏克蘭失怙孩童及寄養家庭住屋計畫」進入最後階段，駐拉脫維亞代表李憲章日前應邀出席相關廠商在愛沙尼亞舉行的竣工倒數儀式，見證台愛兩國援烏合作進程。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，李憲章16日應愛沙尼亞外交部轄下「愛沙尼亞國際合作發展中心」（ESTDEV）邀請赴愛國第3大城帕爾努市（Parnu），參加兩國合作興建「收置烏克蘭失怙孩童及寄養家庭住屋計畫」的啟動工程及竣工倒數儀式。愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）及議員楊森（Jüri Jaanson）亦應邀出席。

李憲章致詞表示，自2022年俄烏戰爭爆發以來，台灣除與國際社會共同對俄羅斯實施制裁外，也與波羅的海3國及中東歐國家合作，持續提供烏克蘭人道援助與重建支持。他表示，此次住屋計畫展現台灣協助受戰爭影響民眾重建生活的關懷精神，也為台灣與愛沙尼亞在人道合作領域奠定良好基礎。

李憲章強調，台灣將持續秉持人道價值，支持烏克蘭、捍衛自由與民主，期盼工程如期完工，讓受影響家庭及孩童儘早入住，回歸正常生活。ESTDEV執行長賈拉茨（Klen Jäärats）、裴克多與楊森也分別發言，肯定台灣在國際援助行動中的角色，並期盼在此良好基礎上持續推動援烏重建。

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駐拉脫維亞代表處於2024年6月代表台灣政府捐贈120萬美元（約新台幣3560萬元），與ESTDEV簽署興建「收置烏克蘭失怙孩童及寄養家庭住屋計畫」，並與「烏克蘭第一夫人基金會」（Olena Zelenska Foundation, OZF）合作，在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）地區興建收置寄養家庭及認養孩童的住屋、庭院及地下防空設施，預定今年12月9日前完工。

駐拉脫維亞代表處表示，台灣作為國際人道援助的積極參與者，將繼續與烏克蘭站在一起，並與包括愛沙尼亞在內等理念相近的國家攜手合作，發揮人道關懷精神及捍衛自由民主價值，積極協助烏國重建及復原。（編輯：高照芬）1140618

台灣與愛沙尼亞合作援助烏克蘭，其中「住屋工程完工倒數鐘」象徵台灣與愛沙尼亞合作的孩童住屋計畫進入竣工倒數，上面列有台灣、愛沙尼亞及烏克蘭3國國旗。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年6月18日

駐拉脫維亞代表李憲章（右7）日前應邀赴愛沙尼亞第3大城帕爾努市，參加兩國合作興建「收置烏克蘭失怙孩童及寄養家庭住屋計畫」的啟動工程及竣工倒數儀式，國會友台小組裴克多（左4）、國會議員楊森（右6）、愛沙尼亞國際發展中心執行長賈拉茨（左7）及得標廠商執行長等人合影。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年6月18日