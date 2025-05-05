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台南海水淡化廠說明會 民眾關心環境議題

2025/5/5 18:42（5/5 18:51 更新）
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經濟部水利署規劃興辦台南海水淡化廠，5日與台南市政府在將軍區合辦公聽會及說明會，會中民眾發言踴躍。（南區水資源分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月5日
經濟部水利署規劃興辦台南海水淡化廠，5日與台南市政府在將軍區合辦公聽會及說明會，會中民眾發言踴躍。（南區水資源分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）經濟部水利署規劃興辦台南海水淡化廠，今天與台南市政府在將軍區合辦公聽會及說明會，邀請相關各界代表及在地民眾參加，針對民眾關心環境議題，將依照環評承諾對策執行。

經濟部水利署南區水資源分署發布新聞稿指出，今天與台南市政府於將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心合辦「台南海水淡化廠統包工程取排水管設施海岸利用管理說明書公聽會」及「環境影響評估施工前公開說明會暨生態檢核設計階段說明會」，共有逾百名相關單位代表、在地民眾及團體參與討論。

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南水分署指出，藉由本次公開說明會向各界報告工程計畫內容、環境維護措施方案等事項，進行意見蒐集與交流，以落實在地參與機制，會中民眾發言熱絡，多名市議員及在地意見領袖也到場表達意見，未來將持續落實地方溝通，並廣納在地民眾及各界意見，做為海淡廠後續設計、施工及營運參考方向。

南水分署指出，民眾所關心漁業權補償及回饋機制，將循行政院核定的工程計畫配合研議，盼能兼顧民眾權益與政策推動；另外，有關環境議題部分，亦將依照環評承諾的環境保護對策確實執行，以減輕對地區環境影響，爭取在地民眾認同。（編輯：李淑華）1140505

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