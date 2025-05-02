優化政府數位服務 經部規劃3階段目標落實AI應用

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（中央社記者劉千綾台北2日電）因應人工智慧（AI）技術的創新發展與應用，經濟部積極推動智慧政府數位治理，規劃自115年至119年，逐步推動與落實政府機關AI應用，透過布建雲端平台基礎建設、推動經濟領域數據治理、實現公務場域AI化等3階段目標，優化政府數位服務。

經濟部資訊處今天發布新聞稿表示，在布建雲端平台基礎建設階段，規劃建立穩定且高效的公務服務平台，提供兼具彈性擴充及資安韌性的AI基礎設施。在推動經濟領域數據治理階段，整合及分析經濟產業數據，建立統一儲存管理機制，以持續支持延伸AI創新應用。

此外，在實現公務場域AI化階段，經濟部將發展主動、精準的智能輔助公務流程，提升行政效率及為民服務品質。

為推動AI協作公務轉型，經濟部表示，自113年已進行生成式AI技術應用可行性驗證（POC），發展「公文檢索問答應用」雛型服務進行概念性驗證，提供員工公文業務問答服務。規劃於114年擴建這項概念服務範圍，基於公文業務問答服務的基礎，運用大型語言模型技術建置公文摘要、潤稿、校稿、主旨生成等功能。

同時，為擴大AI人才培育規模，充分發揮AI工具潛力，經濟部自113年迄今已針對AI基礎知識及AI工具實作，辦理多場機關員工及委外廠商教育訓練，提升AI應用技術水準。

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另為深化經濟部員工對AI實際運用，經濟部表示，已購入微軟M365（Copilot AI服務），提供員工更完善的AI輔助工具，提升行政效率及生產力。

未來，經濟部將持續推動AI創新應用，打造具備韌性的AI應用基礎設施，及掌握AI發展最新動向，滾動檢討與調整各項措施，並建構AI人才培育體系，加速AI應用落實於公務領域，朝民眾有感智慧政府目標持續邁進。（編輯：潘羿菁）1140502