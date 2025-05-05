川普證實曾提議派美軍赴墨打擊毒梟 墨西哥拒絕

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天證實，他曾向墨西哥總統薛恩鮑姆提議，派遣美國部隊至墨國協助打擊毒品販運。薛恩鮑姆昨天揭露這項提議，並表示她已拒絕。

路透社報導，川普（Donald Trump）搭乘空軍一號（Air Force One）自佛羅里達州返回華府時告訴記者，他先前曾向墨西哥當局提出前述派兵提議，因為販毒集團是造成數以千計人死亡的「可怕的傢伙」。

川普說：「如果墨西哥希望在對付販毒時獲得協助，我會很榮幸出手相助。」

當被問及他是否對薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）拒絕這項提議感到失望，川普回應：「我認為她是個迷人的女人。墨西哥總統是迷人的女人，但她太害怕販毒集團，以致於甚至無法清楚思考。」

薛恩鮑姆昨天指出，她已拒絕川普的提議，因為「主權不容出售」。她這番發言是在回應關於「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導的提問。

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華爾街日報本月2日刊出的報導寫道，川普正在施壓墨西哥，好讓美軍更深入參與對抗販毒集團的行動，打擊跨越美墨邊界的毒品販運。

薛恩鮑姆表示，墨美兩國可以合作，但墨西哥「永遠不會接受美國軍隊出現在我們的領土上」。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1140505