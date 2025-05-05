達方第1季每股賺0.21元創9年新低 看第2季起逐漸往上

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）達方今天公布第1季財報，營收新台幣54.83億元，季減9.2%，年增7.2%；歸屬母公司淨利5909萬元，季減47.9%，比去年同期衰退58.8%，每股稅後純益0.21元，創下2016年第2季以來的近9年最差單季獲利表現。

達方今天舉行線上法說會，總經理蔡耀坤表示，公司第1季獲利面臨挑戰，主因傳統淡季，且農曆年工作天數較少。另外綠能產品市場仍然處於庫存去化過程，生產端未能達到經濟規模。期待第2、第3季獲利逐漸往上。

展望第2季，蔡耀坤表示，IT產品方面，由於美國對等關稅暫緩90天，有急單效應，第2季維持正向成長趨勢。至於第3季，一般是傳統旺季，但會不會貨已經提前拉完，後續要再觀察。

綠能產品方面，電動單車市場從去年就開始面臨庫存調節的問題，蔡耀坤說，目前的狀態是「谷底已過，但復甦緩慢」，預計今年是調整年，期待明年反彈。

整體而言，達方看今年IT產品穩健成長，綠能產品方面，雖然市場還在調整，但達方去年併購德國專業自行車代理商GROFA，為今年營收帶進額外挹注，蔡耀坤看好達方今年整體營收可望優於2024年。

法人關心關稅戰的影響，達方財務長林豐正表示，這確實是很大的不確定性，達方今年的資本支出計畫已經先hold住，公司在台灣、中國、越南、泰國、捷克等地都有生產據點，將靜待各國關稅的最後結果，彈性調整和移動。

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至於新台幣兌美元匯率暴升，林豐正表示，新台幣每升值1%，會對達方營運造成約0.2%的影響。由於公司多數收入是採美元計價，換算回新台幣會直接減少。

不過林豐正表示，達方很大一塊生產據點在中國和越南，比起新台幣，這一波人民幣和越南盾兌美元升值幅度不大，可以抵銷掉一些匯兌上的影響。（編輯：楊蘭軒）1140505