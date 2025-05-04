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貓是最好的人生教練 學貓走跳職場活得更自在【書摘】

2025/5/4 10:05（5/4 10:52 更新）
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很多人樂為貓奴，從貓主子身上得到撫慰。除了療癒之外，你還可以從貓身上學到很多人生哲學。（圖取自Unsplash圖庫）
很多人樂為貓奴，從貓主子身上得到撫慰。除了療癒之外，你還可以從貓身上學到很多人生哲學。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社網站）很多人樂為貓奴，從貓主子身上得到撫慰。除了療癒之外，你還可以從貓身上學到很多人生哲學。出版40多本書的法國作家史蒂芬．嘉涅（Stéphane Garnier）有天在家加班時，因為貓踩過電腦鍵盤而開竅，開始向貓學習怎麼生活、怎麼善待自己、怎麼活得更像自己。

嘉涅觀察貓、以「貓生」對照人生寫成的小品《貓是最好的人生教練》，在法國熱銷逾30萬冊，譯為42種語文出版。他認為關於人生，貓可能懂得比人類多。貓懂得欣賞自己、保有好奇心、品嘗慢活滋味；貓不在乎他人目光、不逢迎討好、享受獨處時刻。心累的時候、壓力爆表的時候、有人想占你便宜的時候、擔心被討厭的時候，學學貓吧！這麼說有道理嗎?中央社取得授權與你分享部分內容。

貓咪CEO跟你想的不一樣 3分鐘換顆貓腦袋

「貓不在的時候，老鼠就跳舞了！」

—法國諺語

貓是很厲害的管理者，是最完美的老闆，因為牠們只需要監督，其他什麼事也不做。牠們以眼神為鼓勵，不必大吼大叫就有威嚴。貓只要現身就好，只消露個臉，老鼠們就不敢偷懶！

說到這裡，正好能舉個例子，事實上就是這本書的寫作過程—我就是那隻老鼠；而奇基呢，則躺在我手邊的一疊稿紙上，用眼角餘光緊迫盯人，免得我發呆神遊到雲深不知處，這樣才能一秒不差地準時交稿。

某方面來說，在職場上當一隻貓，意味著懂得把工作交辦給其他人。這麼做既有利於工作分配和公司本身，也有利於激勵部屬培養價值感和提升自主性；另一方面，還能讓自己懂得如何表現存在感、督導、在檯面下掌控大局、帶頭做榜樣。

不論你是否身為老闆或主管，貓的態度都適用於職場。接下來就讓我再舉幾個例子吧：

別白白浪費力氣，請依重要性來評估工作內容，並估算完成工作需要的時間。
（貓：咦，有蜘蛛？嗯，沒什麼興趣！老鼠出現我再起來好了。）

★別一直動來動去想裝忙，這樣反而會造成其他人不必要的壓力。
（貓：別一直拿吸塵器在半空中揮來揮去的，我頭都暈了。）

★必要時，要果決有效率，當下解決問題。
（貓：喂，玩具、老鼠、蟑螂、貓奴，你們在搞什麼呀？站住，看你們往哪兒跑！）

★低調不引人側目，卻永遠保持敏銳觀察力，時時關注社會上最新動態。
（貓：我知道是奴才在用羽毛搔我癢啦⋯⋯你敢再靠過來試試看⋯⋯）

★需要時懂得反擊，不惜親自動手。
（貓：院子裡有鼴鼠入侵？立刻啟動三班制二十四小時絕地大反攻！我馬上派支援部隊過去！）

懂得定期和朋友喝個下午茶，蒐集情報兼維繫人際關係。
（貓：飼料碗裡還有東西嗎？空了？那來開罐頭吧！）

★別裝忙，別人一眼就識破了！
（貓：地盤裡的所有崗哨我都巡過了，安全百分百，現在先別吵我睡覺。）

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★千萬別擺出一副「我很忙」的樣子，這往往表示你做事沒效率！
（貓：安啦，我很罩！嘿嘿嘿⋯⋯）

如果你本身就是老闆，請像貓一樣，時時保持堅定而關懷的態度，用眼神鼓勵員工，但不要管太多。不論是不是老闆，在工作上，你就是老大，請時時盡自己最大的努力，別故意裝忙。（書摘由究竟出版提供；編輯：李念庭）1140504

貓是最好的人生教練：掌握貓特質，讓你活得自信、自由、自在
貓是最好的人生教練：掌握貓特質，讓你活得自信、自由、自在
  • 作者｜史蒂芬．嘉涅
  • 譯者｜梁若瑜
  • 出版社｜究竟
  • 出版日期｜2025/03/01
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