別管那麼多 人到中年只把精力放在最重要的事【書摘】

（中央社網站）人到中年，似乎事事都不如預期。孩子令人疲於奔命，父母的健康開始出狀況，生活和工作充滿瓶頸...。也許正是如此，「中年學」愈來愈受關注，愈來愈多人分享怎麼過好中年。其中關鍵之一，是學習把人生不同的部分排出優先順序，練習把精力用在更重要的事情上，不必事事顧慮別人的看法，因為「在乎」其實很消耗心神。

曾任Airbnb轉型策略顧問的奇普．康利（Chip Conley），40多歲時面臨健康亮紅燈、事業低潮、伴侶分手、摯友離世等困境，他在50歲後重新找回方向，2018年創立全球第一家「中年智慧學校」，協助來自40多國的數千名學員重新規畫人生方向。他認為中年不是危機，而是轉化、蛻變的機會，但在轉變之前，必須放下年輕時的思維、習慣、身分認同與決定。他把這些年讓他愈來愈快樂的12個智慧集結成書《中年的選擇》，希望能夠引導讀者走過這段一生轉變最大的時期，愛上中年人生，也愛上中年的自己。中央社取得授權與您分享部分內容。

我不需要管那麼多了

當我年輕的時候，做決定時很難不顧慮別人的看法。無論是運動還是寫報告，我都希望得到回饋（當然還有別人的肯定），我把人生視為一場大型演出。好消息是，我們終於來到一個人生階段，不再需要留意按讚數、為了寫貼文絞盡腦汁，以及用修圖軟體修飾每一張照片。年紀增長之後，大多數人已不再像以前那樣，那麼在乎別人的看法了。我們發現，「在乎」不僅分散我們的注意力，還會消耗我們的精力和心思。到了中年，我們開始把精力用在更重要的事情上。

我慢慢意識到，所有的人一直高估了別人對自己的看法。我發現，我們用雷射般的專注力，聚焦自己的失敗，於是認定其他人也和我們一樣：用顯微鏡檢視我們的失誤（但他們根本沒有這麼做）。

一個例子是，我50歲開始在我家附近學衝浪。我很確定，坐在海灘上的所有人都在看我，而且只有我一個人是手忙腳亂的初學者，但實情是，當時有好幾十個菜鳥在海上學習如何乘風破浪。我對於完美表現的在意，很自然導致了一種表演焦慮，使我無法與海浪合而為一。

我的解決方法是，在黎明時分去練習，海灘在那個時候空無一人。我開始明白，衝浪雖然是一種個人運動，但實際上是一種團體活動，當我忙著做單人表演，就失去了與其他人同樂的機會，包括在海上和陸地上。在那以後，我終於可以不在乎我在衝浪板上是否英姿煥發了。

不在乎 可以讓你開始在乎

到了中年，只在乎少數事情的態度顯得格外珍貴，當我們意識到，在人生上半場一直在累積東西，現在是時候做一些修改了。學習把人生不同的部分排出優先順序，是我們年歲漸長後的要務之一。畢琳達．麥基（Belinda Mackie）在《有益的拒絕》（The Good No）指出，曼森想說的是，「不在乎的重點不在於不關心，而是對與眾不同感到自在。」

遺憾的是，別人對我們的看法常令我們害怕，一部分的原因可能是，那些看法證明了我們心底對自己的厭惡。各位，到了中年，你唯一需要的證明只有停車證。

你這一生或許只能關注幾件事，因此，你必須謹慎選擇。我們到了中年，開始有能力辨別什麼才是真正重要的事。我們的價值觀定義了哪些活動是有價值的。

評斷他人就是評斷自己。我在這個人生階段學到了一件事：如果我要善待自己，首先要讓寧靜入住我心。當我培養了平靜與沉著的心理狀態，就不會那麼嚴苛的評斷自己，尤其在我可能被惹毛的時候。我已經厭倦被人激怒，我要明智的慎選戰場。

下列是我最喜歡的小訣竅，防止自己在不應該被激怒的時候暴走：

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1. 我問自己，「從我的一生來看，這件事重要嗎？」

2. 我減少花在社交媒體的時間，並拒絕一直滑手機，瀏覽負面新聞。

3. 我要去做我關心的事情時，不再尋求任何人的「准許」。

4. 對於從前覺得有義務要做的事，我現在比較能夠拒絕了。

我也常背誦3句話，史蒂芬．柯維（Stephen Covey）認為這3句話充分展現大屠殺倖存者維克多．弗蘭克（Viktor Frankl）的智慧：「在刺激與回應之間有個空間。在那個空間裡，我們有權力選擇如何回應。在我們的回應裡，我們得以成長、得到自由。」（書摘由天下雜誌出版提供；編輯：鄭懿君）1140108