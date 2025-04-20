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主管必修 從新世代5F特質預判離職徵兆【書摘】

2025/4/20 08:30（4/20 08:53 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社網站）團隊裡的新人講不聽、老鳥總是叫不動？當Z世代進入職場，老一輩的主管們面臨許多衝擊，與其哀嘆現在的年輕人不受教、太草莓，不如設法自我調整，學習與上下世代共事之道，以免累死自己。除了前一陣子引發熱烈討論的「安靜離職」之外，其實年輕一輩員工離職之前往往有跡可循，中基層主管不妨觀察員工是否出現這些離職徵兆，預為因應。

根據國發會統計，2030年網路原生的Z世代就會占整體工作人口數近3成，成為新一代的職場主力。這群新世代，擁有著過去老一輩無法想像的自我意識和超前想法。他們在家裡擁有高度的自主性，父母尊重，也被鼓勵「就做你想做的事」。然而，等到長大後他們把這些觀念帶進職場，卻出現有史以來最大的「世代衝突」。

對於新世代來說，沒了這份工作，還有許多退路可選擇，例如當YouTuber、跑外送、接案。但是對很多主管來說，如果不知道如何與新世代共事，面對上級要業績、又要留任率、還要主管拿出辦法來的要求，可不是說離職就離職那麼簡單。

長年為台積電、聯發科、國泰集團、富邦集團等大型企業授課的經營管理講師李河泉在新書《帶心不帶累的跨世代主管學》，以實際案例帶出中基層主管最常碰到的43道管理難題，深入拆解新世代看待「工作」的底層邏輯，協助你了解新世代，打造能當責的團隊。中央社取得授權，與你分享部分內容。

從新世代5F特質預判離職徵兆

面對新世代的高離職率，可以從5F觀察以下「離職徵兆」。

一、重感覺（FU）

因為新世代「重感覺」，離職徵兆的觀察重點就在於：他是否主動或被動地，逐漸把自己「邊緣化」？通常，主管如果發現以下三種狀況，就要特別注意了：

獨來獨往，和其他人幾乎沒有互動，呈現「邊緣人」的現象。
過去和同事有說有笑，這陣子卻下了班總是「一個人」準時離開。
主管找同仁聊天時，交談中同仁出現眼神閃避，或不願直視的狀態。

千萬要記得，新世代年輕人早就不是過去主管以為「乖巧聽話」的新人了，幾乎都是跟著感覺走。對他們來說，到公司上班的動機未必是完成某項工作的成就感，更有可能是同仁相處得很愉快的歸屬感。所以，解決關鍵是無論你的團隊是否屬於「戰鬥組」的業績部門，都要營造一個「溫暖互動」的感覺，給予新世代成員一個好的工作氛圍。

主管們最好設法練習，跟每個人都建立一小段的「非公務對話」，每天幫同仁「把脈」，一發現「脈象」不對就立刻調整，避免人才在不經意之間流失。

二、要未來（Future）

基於新世代「要未來」的特質，觀察重點就在於：是否對於工作或任務的認同感下降？主管如果發現以下三種狀況，也要特別注意：

常常會跟主管爭執，為什麼要這樣做？
任務執行度下降，開始有很多問題和藉口。
開始說出現在的工作沒什麼意義之類的內容。

要知道，現在的年輕人並不是為了家庭和公司而活，他們沒有後顧之憂，擁有自己的夢想，不管是否實際都會全力追逐，也愈來愈不能接受「全力為公司奮戰，以公司未來為自己未來」的觀點。解決關鍵是要讓他們知道為何而戰？主管要找時間了解年輕人的夢想，設法找出「個人夢想」和「公司期待」的共通性，讓年輕同仁們知道兩者未必相斥。

另外，與其直接交辦工作，不如在交辦前先聽聽他的想法，啟動他對工作的意願，就可以讓年輕同仁很容易地接受任務的重點。

三、愛自由（Free）

新世代「愛自由」，觀察重點就在於：是否對於管理方式或主管風格有意見？主管如果發現以下兩種狀況，就要特別注意：
開始對公司宣布的政策，都有自己的意見。
對主管的管理方式有質疑，常常問為什麼要這樣，為什麼不能那樣？

對從小習慣自主的新世代來說，進入公司後極不適應，他們無法接受「不用思考，照我說的就對了」的方式，希望能夠決定自己想做的事情，就算是公司規定，他們也有說話的權利。

解決關鍵就是讓他們有自主的空間，主管必須開始練習，先和同仁講清楚要做的事情、選擇的做法和預定完成的時間。接下來放手讓同仁執行，過程中抓大方向就好，不要凡事過問。

四、求速度（Fast）

新世代「求速度」，觀察重點就在於：工作過程中，個人配合度是否開始下降？主管如果發現以下兩種狀況，就要特別注意：

年輕人有表現就希望得到主管的肯定和回饋，而且暗示不止一次。
新世代提出自己的想法後，不希望主管不予理會，甚至被當作空氣。

要知道，這個世代的年輕人從小想要的可隨時出現，資料透過網路就能立即搜尋到；吃的喝的，樓下便利商店就有，這種「被即時滿足」的習慣早已養成，所以千萬別告訴年輕人，「戲棚下站得久，就是你的」。他們並不擅長等待和忍耐，想要的東西沒有即時獲得滿足，時間到了自然會毫不留情轉身離開。

對此，解決關鍵就是主管要開始有「平等對待」的習慣，對於年輕人提出來的想法，不論是否可行或成熟，必須在第一時間先給予認同和肯定，再慢慢找出他們要的關鍵，緩步且不帶傷害性的協助解決，陪他們前進。簡單來說，對於年輕人的表現，第一時間就要給予回饋，即使表現得不好，也要先稱讚，取得共識之後，再調整為正確的做法。

五、講公平（Fair）

最後，新世代「講公平」的特質，觀察重點就在於：是否開始挑戰公司的權威和制度？主管如果發現三種狀況，就要特別注意：

對於公司過去行之有年的制度開始提出挑戰。例如：為什麼一定要加班？做完事情為什麼不能下班？
爭取了半天的權利都沒有被滿足，有不被重視的感受。
覺得自己提出很多想法都被主管打槍，有被駁斥和否定的負面感受。

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和過去的「上下位階」相比，現在的年輕人更習慣「平行互動」，他們不喜歡權威的管理方式，要的是平等的尊重對待。這一點有許多主管無法接受，但是他們就是這樣被養大的，如今已無法回頭。解決關鍵就是重視和尊重他們的權利。

主管要調整觀念，過去把同仁當作「部屬」，現在要把新世代年輕人當成「伙伴」，部屬和伙伴最大的差別在於：部屬是聽命行事，不該有任何岐見；伙伴可以平起平坐，互相尊重。（書摘由天下雜誌授權提供；編輯：翁堃耀）1140420

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  • 作者｜李河泉
  • 出版社｜天下雜誌
  • 出版日期｜2025/04/02
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