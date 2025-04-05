經濟評論家父親給兒子的信：老一輩工作觀行不通了【書摘】

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（中央社網站）「我對你沒有任何要求，也不會給你任何指示，想做什麼就去做吧。只要你高興，大學休學也無妨。大學就結婚生小孩，帶孫子來見我也很有趣。你也可以當詩人、當藝術家；搞革命也沒問題。即使你做的事是違法的，只要我能理解你的用意，我就會站在兒子這一邊。」這是日本經濟評論家山崎元得知自己癌症復發時，寫給兒子的信。

「身為父親的我，想做什麼會自己去做，不需要你繼承爸爸的理想或事業，你完全不需要顧慮『爸爸的想法』。」

著有《精明投資人的18項武器》《第一次領薪水就該懂的理財方法》等暢銷書的山崎元2023年得知自己癌症復發，決定寫下畢生對資本社會的體悟，這本《經濟評論家父親給兒子的一封信》是為人父者提醒年輕的兒子不要成為「吃虧的那一方」，賺大錢不是人生唯一的目的，但在資本主義經濟架構下，希望兒子能夠不必擔心金錢，自由自在地度過僅有一次的人生。中央社取得授權與您分享部分內容。

「昭和那一輩的工作觀」別照做 划不來！

首先，我們來看看上一輩擁有什麼樣的工作觀，以及為什麼那套觀念現在行不通。

簡單說來，「昭和那一輩的工作觀」就是「靠著穩定的工作出人頭地，長期且高價出賣自己的勞動力」。

符合此定義的典型好工作，就是進大公司，或是當公務員。而醫生與律師等高時薪、「不愁沒飯吃」的職業，也是世人眼中的好職業。

若是當上班族，畢生的職涯目標就是「努力進入穩定的大公司」「避免犯錯，努力在人事考核中脫穎而出」「努力出人頭地」。如果最後能當上部長或董事，職位上升，年薪也會增加，退休金跟退休後的福利也大不相同。相對而言，算是賺得不錯。

反之，若是「被開除」，就得付出極大的代價。因為，被開除後想再找到同樣規模、同樣穩定、同樣薪水的公司，是非常困難的。

因此，進入大公司，關鍵在於「必須待得久」。

不過，待在同一個組織越久，人事考核就變得越重要。若是在人事考核被扣分，說不定會拖累你一輩子。身為雇主，大可用人事考核的結果當誘餌，只付一點錢，就逼員工做牛做馬。

考核評價的標準，說穿了就是個人喜好。到了現代依舊如此，放眼世界亦然。被討厭的人得淘汰，遊戲規則就是如此。身為上班族，就是得看評分者的臉色做事，千萬不能成為「刺眼的存在」。

然而，請注意：在舊有的工作模式中，即使你是同期進公司的那100人中，唯一或唯二升上董事的天選之人，也只是用「較高的薪水與獎金」出賣自己的時間換取金錢罷了。上班族的處世之道，就是出人頭地、拉高自己的勞動時薪、長久維持同一份工作，以獲得更多金錢。

不然，就是成為醫生、律師之類的專業人士，以勞動換取「高時薪」。長年以來，世人都認為這是一門「薪水好、社會地位高又穩定的好生意」。不過，這些專業人士，也同樣離不開「出賣時間換取金錢」的商業模式。

遵循舊有的工作觀，度過極不自由的職業生涯，就算在極低的機率中出人頭地，也晉升不了富豪階級。無聊。太不划算了，別這麼做。

說得正確一點，暫時去企業上班無所謂，但應該早點找到別的選項，因為這個時代需要的工作模式、與企業之間的關係，已與昭和世代截然不同。如果安於當下的職業與穩定的收入，過一天算一天，就會在人生中失去越來越多的機會。

「全新的工作模式」追求效率與自由

昭和世代的工作模式被奉為金科玉律，部分原因是它促成了整體經濟成長，而最大的原因，則是員工缺乏談判籌碼。

其一，員工轉職不易，因此很難鼓起勇氣辭職。

其二，員工在公司安排的職位下，對公司唯命是從，從資方眼中看來，可取代的員工到處都是，自然使資方有恃無恐。另一方面，員工也沒有力圖改善現狀。

「全新的工作模式」是什麼呢？

第一，賺錢講求效率，僅僅靠著「一點一滴出賣自己的時間」是辦不到的。盡量趁年輕時用最有效率的方式累積資產，才是正確答案。

第二，勞動者必須擁有比以往更多的「自由」。

這兩點並不衝突，放心吧。朝其中一方努力，會使你在邁向另一方時更順利。為此，你必須學習以下心態：

1.經常適度冒險。

2.別害怕跟別人不一樣，反而應該努力讓自己與眾不同。

我在寫給你的信中提到：「不要遵從『磨練自己、避免風險、腳踏實地賺錢』的老生常談，應該學習新時代的賺錢訣竅。投資自己也是同樣的道理，如果一件事情有風險，但失敗了並不會使你致命，那就應該大膽去做，並承受風險的代價。現代處理風險的方式，已跟過去完全相反。」那段話就是這個意思。

那麼，新時代的賺錢訣竅是什麼呢？其中之一，是善用股票。

實踐「用股票賺錢的工作模式」

學會善用股票來賺錢，並不是指用股票來「增加」金錢，而是指「賺取」股票薪酬或股票相關的薪酬。你知道具體該怎麼做嗎？

我在信上寫道「自己創業也好，加入新創公司也行，或是轉職到願意給予員工認股權的公司都好」，在此，我將「用股票賺錢的工作模式」整理為以下4點：自己創業；在早期階段加入新創公司；選擇以自家公司股票支付大部分薪酬，或是願意給予員工認股權的公司（多為外商）就職；在別人創業的初期階段出資。以下依序說明。

1.自己創業

自己創業，讓公司上市，再藉由股價賺大錢。這是賺錢的主流模式，不只是富豪排行榜的前段班這麼做，繼續往下看，排行榜上還有許多靠著股票成功躋身富豪之列的企業家。

一想到新的商機（「服務」或「販售商品」），就開公司、聘請員工，以擴大規模為目標。這就是最基本的第一步。

不過，自古以來，創業的成功機率並不高。經濟學家凱因斯在他知名的著作《就業、利息與貨幣的一般理論》第12章不僅指出企業家在經濟中的重要性，也驚嘆道：儘管創業的成功機率很小、經濟期望值不高，卻仍然前仆後繼地出現想要創業的人才。關於後者，他只歸因於「動物本能」，直接放棄用經濟學理論解釋。

如此划不來的事情，應該叫兒子去做嗎？現在，我可以充滿自信地說：「應該。」

首先，創業的成本已經下降了。從前的產業結構是以製造業為重心，現代創業則是以網路資訊服務為首。這年頭，創業多半不需要從前那麼多資金。不僅如此，資金調度（包含政府補助）也比以前容易許多。以前開一家股份有限公司需要1000萬圓以上的資本，如今，就算資本只有1圓也可以開公司。

此外，公司上市也變得簡易許多。拜此所賜，創業者得以盡早將創業成果變成大筆金錢。以前很難在創業的第一代任內就讓公司上市，現在則容易許多。

而且，由於越來越多公司願意聘用非應屆畢業人才，勞動市場流動性高，就算創業失敗也可以輕鬆回到職場，無疑縮小了創業者的潛在創業成本，同時也降低了員工因公司經營不善或被解雇所需付出的成本。

不過，適不適合成為創業者，端看當事人的性格而定。主要的問題，大概就是能否承擔支付員工薪水的經濟風險，以及面對人群的抗壓性是否足夠。這一點，每個人的感受差異是很大的。

「我是花錢請人來做事，與員工的關係是平等的。公司經營不善，也只能跟員工說聲『抱歉』，請他走人。畢竟我也很辛苦啊。」如果你有這樣的心理建設，也有能力支付薪水，那就開公司、聘請員工吧。

反之，如果你不習慣面對人群，也有別條路可走。下面會詳述，成為創業者的初期夥伴，當「史蒂夫．巴爾默」也不錯。

附帶一提，你爸爸之所以一輩子沒有創業，最大的原因就是覺得「雇用員工責任太重、壓力太大」，但當時是我想得太嚴重了，如今實在有點後悔。

2.在早期階段加入新創公司

即便創業變得容易，自己也不一定能想出「做生意的好點子」，而且也不是每個人都適合當創業者。除了自己創業之外，其實也可以在新創公司正要創立或剛創立時，想想看是否要加入該公司。

你要眼觀四面、耳聽八方，嗅出哪裡有機會。盡量跟聰明的人或有趣的人來往，即使你不是該領域的天才，天才們應該也不會虧待你，屆時就能找出你的定位了。

這裡有個重點，那就是進公司時，必須立刻確定自己是否擁有認股權，不要拖延。可以的話，找個時間，白紙黑字寫下如「授予幾股自家公司股票」「授予以○○○圓購買××股自家公司股票之權利」（也就是「認股權」）的書面契約。

什麼時候能確定條件，寫成書面契約，得看你當初是如何進入公司、跟老闆是什麼關係，很難一概而論，但最好不要相信老闆的口頭承諾。

我有一個很熟的朋友，在某間新創公司剛創立時就擔任老闆的左右手，老闆親口對他說：「等到公司上市，我會給你發行股份的10%，我們一起努力吧！」然而，等到公司即將上市的那一天，老闆試算後卻又覺得金額太大，半哭喪著臉懇求道：「1%就很多了啦。」我朋友當時笑著對我說，聽完也只能接受。雖然他還是拿到上億圓的股份，卻比預定的少了一個0。

這家公司是否有可能上市？在這裡工作是否對自己有利？要在這間新創公司「待多久」，必須由自己仔細評估、判斷，但這確實是在短時間內賺取大筆金錢的途徑之一。

3.選擇以自家公司股票支付大部分薪酬，或是願意給予員工認股權的公司就職

不僅是剛創立的新創公司，已進入成長期的企業，也會希望人事費用上能減少支付給員工的現金。因此，有些公司會以自家公司股票作為薪酬的一部分，用「薪水（底薪）＋獎金＋認股權」的形式支付薪酬。

如果順利的話，公司就能抑制現金的流出，員工也能在股價上漲時得到經濟利益（簡直就像是由華爾街負責發薪水），形成良性循環。能提供這類選擇的公司多半為外商。

理想的職場，舉例而言，就像1990年代的微軟。1992年時，我妹妹（比我小11歲）聽從我這個哥哥的建議，進入微軟工作，總共做了10年左右。到了第10年時，光是靠她的認股權，利潤就能維持一般受雇員工的生活水準。而與她同時期入職的同事，有些人的認股權價值甚至是她的兩倍以上。

換句話說，她在30出頭的時候，就累積了足以「FIRE」（經濟獨立與提前退休）的資產。我妹妹後來並沒有選擇守成，幾經波折之後，她目前擁有一家小公司，經濟狀況比我這個哥哥寬裕多了。

從現實面看來，要找到條件媲美當年微軟的公司或許並不容易，但只要是業績穩定的公司，以自家公司股票或認股權作為薪酬的一部分，很有可能是一筆划算的交易。

4.在別人創業的初期階段出資

另一項選擇，就是在朋友創業的初期階段，擁有對方公司的股份。

舉個例子，假設你朋友想到一個好商機，於是創立公司。如果他的創業資本是1000萬圓，你就出資100萬圓。對某些小公司而言，100萬圓也十分珍貴，甚至可能給你一部分股份，以換取你的各種商業建議與支援。

接著，你不一定非得進對方的公司工作，也可以擔任經營顧問或各種技術方面的顧問，或是以介紹生意或客戶的形式，從外部與公司建立關係。等到公司上市，你當年出資所換來的股份，價值很可能水漲船高。

你必須建立人脈、結交朋友，保持對商機的敏銳度，才能抓住機會。我建議你「盡量跟聰明的人或有趣的人來往」，部分原因就在於此。

這種形式最有意思的地方，就算你已經不年輕了，也可以出資。只要有人脈跟機會，即使你已經當爸爸了，也可以與新創公司建立這種合作關係。為人父母的讀者，不妨參考看看。（書摘由先覺出版提供，經中央社節錄；編輯：李念庭）