薛瑞元估年底COVID-19疫情再起 鼓勵民眾領取免費快篩

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）1000萬劑COVID-19免費快篩，全國逾4500藥局可領，但有社區藥局藥師反映民眾對接近效期快篩領取意願低，擔憂發不完，衛福部長薛瑞元估年底疫情再起，鼓勵民眾多加利用、領取。

衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，預計8日起所有合作藥局皆可收到貨、開始提供。以每人每次領取1盒為原則，若有特殊需求也可增加領取。

薛瑞元今天上午出席部立醫院第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪表示，這次合作藥局都是過去曾參與家用快篩實名制販售的藥局，「大家是同意繼續為民眾服務」，若有相反意見可以和疾病管制署反映。

外界建議將1000萬劑COVID-19免費快篩提供長照機構，薛瑞元說，這次免費發放快篩並無限制領取對象資格，所以長照機構同樣可以領取，但要按照程序到藥局拿免費快篩。1000萬劑COVID-19免費快篩效期大部分都是到年底，預估今年秋冬還會有一波疫情，民眾領取可使用。

藥師沈采穎接受媒體電訪時表示，以她經營的藥局為例，近2天陸續拿到約78份羅氏家用快篩，效期至今年6月8日、亞培家用快篩約156盒，效期到今年5月29日，都是屬於近效產品。「如果在今年1月就免費發送還會有人領取」，快篩效期不到1個月，民眾領取意願恐怕非常低。

沈采穎說，近日約發送50份家用快篩，昨天免費領取快篩放在藥局裡，僅10份被民眾領回，今天選擇放在藥局門口的騎樓走廊，民眾領取意願較高，但一想到還有3大箱快篩將到貨，就有點傷腦筋。同時也提到這次同意加入協助發送的行政程序有疑慮，會覺得把藥局當垃圾場。（編輯：李亨山）1130507