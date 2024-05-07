醫界爭取健保點值1點1元 薛瑞元：醫護加薪2成達標者優先保障

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）8大醫事團體爭取健保點值1點1元，喊出若點值穩定，醫院承諾為員工加薪，增幅最高有望達2成。衛福部長薛瑞元表示，鼓勵醫院先完成加薪目標，達標者研擬納點值1點1元保障行列。

健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，立法院衛環委員會昨天舉行健保點值修法公聽會。多名醫界代表提到，並未要求廢除總額制走回論量計酬老路，呼籲改支付目標制，由公務預算補齊需求與預算缺口，醫界將優先為醫事人員加薪，幅度甚至有望達20%。

薛瑞元今天上午出席部立醫院第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪表示，醫事團體在公聽會提出的建議可考慮，但希望模式改採先替醫事人員加薪20%，達標醫院保障1點1元，未達標者就無法確保健保點值。

健保點值修法，立院初審無共識送交協商。衛福部前部長陳時中日前提出建言，主張健保總額應「瘦身」，要避免浪費的部分可留在總額中管制，關乎國家發展項目應另外編列預算，將政府鼓勵的項目，例如新藥新科技與總額脫鉤。

薛瑞元表示，關於陳時中提出「總額瘦身」，不確定具體內容，但是可討論方向；另外，健保署長石崇良提出將DRGs診斷關聯群住院支付制度，也就是「包裹式給付」作為保障健保點值項目，將現行DRGs占比19%提升至6成，達到住院重大傷病患者照護1點1元保障，也是可行方向。（編輯：李亨山）1130507