健保點值爭議 衛福部前部長陳時中籲總額應「瘦身」

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）健保點值修法，立院初審無共識送交協商。衛福部前部長陳時中今天提出建言，主張健保總額應「瘦身」，要避免浪費的部分可留在總額中管制，關乎國家發展項目應另外編列預算。

健保總額是事先匡列預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋。立法院衛環委員會2日審查全民健康保險法修正草案，在野黨立委力促健保點值每點1元。

儘管衛生福利部與民進黨立委態度保留，但藍綠有共識先送出委員會，全案交由黨團協商，同時將在5月6日舉行「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會。

陳時中今天下午出席台北醫學大學公衛高峰論壇，會前接受媒體聯訪。他回應健保相關議題指出，健保總額應有新思維，主張讓總額「瘦身」，將政府鼓勵的項目，例如新藥新科技與總額脫鉤。

至於要避免浪費的部分，陳時中認為可以繼續放在總額中管制；最重要的是，若是關於國家發展政策所需的項目，應由國家編列預算來推動，進而引導產業界發展，形成良善產業鏈，讓醫療產業更蓬勃發展，同時降低血汗醫院情形。

他說，健保的責任必須要縮小，如果健保無限地負擔全民健康，最終會「擔不起」，若發展因此受限，這不是全民樂見的，現已到了進行結構性改變的好時機。

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另一方面，今天的論壇中，北醫大研究團隊公布一項調查，統計台灣近4年（2020到2023年）平均年超額死亡率約3.3%，約經濟合作暨發展組織（OECD）的2分之1，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中風、心臟病、癌症等疾病的超額死亡人數，並未有顯著增加。

陳時中對此表示，台灣在疫情期間整體表現好，但政治影響層面大，現在氣候變遷劇烈，可預期未來流行病學的發展會和以前不同，例如2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情後，相隔20年才有一波大流行的情況將改變，疫情大流行的時間恐將縮短，因此在公衛與全民對疫病的認知要更加強。（編輯：李亨山）1130504