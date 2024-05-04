北醫大調查：COVID-19期間台灣總死亡數降4.85%

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年多，台北醫學大學今天公布調查，在2020年到2021年疫情期間，台灣總死亡人數比過去10年平均預期值降低共4.85%，且近4年平均年超額死亡率低於歐美。

台北醫學大學今天與泰國馬希竇大學共同舉辦「2024公衛高峰論壇」，邀請來自美、澳、日、泰等各國學者，以「永續」為主題，交流「COVID-19對群體健康的影響」、「全球夥伴關係之健康發展」、「移工健康福祉之永續發展」、「永續健康增能享」等4大領域。

台北醫學大學研究團隊在論壇中發表一份調查指出，台灣在2020年到2021年疫情期間，總死亡人數比過去10年平均預期值降低共4.85%。

此外，這份調查也顯示，統計台灣近4年（2020到2023年）平均年超額死亡率約3.3%，約經濟合作暨發展組織（OECD）的2分之1，與日、韓、星等國接近，並顯著低於美、英、德等高收入國家，且在疫情期間，中風、心臟病、癌症等疾病的超額死亡人數，並未有顯著增加。

北醫大公共衛生學院副院長白其卉接受媒體聯訪說明，這份調查的意義在於，部分國家因COVID-19造成醫療體系的龐大負擔，同時增加健康不良反應，希望檢視台灣在疫情期間，有沒有出現醫療崩潰，以及超額死亡的情形。

從目前數據看來，白其卉指出，沒有出現患者湧入醫院、癱瘓醫療體系而發生醫療崩潰的情形，但醫療人員的負荷也確實增加；雖然疫情期間的急診總服務量下滑，中風患者或急性心肌梗塞的急診服務量，呈現不變甚至略增的情形，分級醫療制度發揮重大作用，區域醫院及地區醫院的急診服務量達到疫情前的120%到160%。

這份調查由北醫大公共衛生學院陳怡樺率團隊進行，主要調查2010年至2023年超額死亡增減狀況，另外也比較疫情期間（2020到2022年）與前5年（2015到2019年）的就醫需求，是否出現延遲或遺漏的情形（delayed or missed care）。

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與會的衛福部前部長陳時中會前告訴媒體，整體而言，台灣在疫情中的表現非常好，但過程中政治影響非常多，公衛也是一門社會科學，如何跟社會溝通、形成最大力量與共識、對國家損害達到最小，畢竟吵得愈多愈亂、愈不會好，未來如何從公衛角度，讓全民能夠更加體認，在亂的時候要團結一致、尊重專家意見，對疫情的控制最好。（編輯：陳政偉）1130504