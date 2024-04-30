腸病毒疫情仍在上升 疾管署提醒酒精無效須用肥皂勤洗手

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（中央社記者曾以寧台北30日電）國內進入腸病毒流行期，疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診1.3萬人次，上升趨勢較前一週趨緩，但仍為近10年新高，疫情持續上升；提醒民眾酒精殺不死腸病毒，要肥皂洗手防傳染。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會上表示，21日至27日腸病毒門急診就診計1萬3929人次，較前一週上升17.3%，上升趨勢較前一週趨緩，但仍為近10年新高，近期疫情持續呈上升趨勢，預測疫情仍會持續上升。

今年主要流行型別，疾管署發言人曾淑慧指出，實驗室監測顯示為克沙奇A型，至於較常造成重症的A71型及D68型，則分別有7例與2例，為零星檢出且個案均為輕症，但仍呼籲民眾注意傳播風險與重症前兆病徵。

李佳琳表示，上週新增1例腸病毒A71型輕症個案，為北部1歲男童，目前症狀改善已出院；腸病毒A71型、D68型疫情狀況皆比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間高、但未高於往年同期。

曾淑慧提醒，腸病毒無法用酒精殺死，呼籲家長與教托人員，教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前，皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，並養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

疾管署指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，須留意重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等症狀，要儘速送到大醫院接受治療。（編輯：陳政偉）1130430

（疾管署提供）