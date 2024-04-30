高雄漢來海港巨蛋店腹瀉事件 疾管署傾向細菌釀禍

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（中央社記者曾以寧台北30日電）疾管署今天表示，上週腹瀉門急診就診人次比前週略降；高雄漢來海港巨蛋店民眾用餐後腹瀉事件，患者檢體中未驗出諾羅病毒或輪狀病毒，傾向是細菌造成，正做進一步培養。

高雄市衛生局昨天發布訊息表示，高雄左營漢來海港巨蛋店疑有食安疑慮，因症就醫通報人數截至上午9時累積52人，均以腹痛、腹瀉為主，少數伴隨噁心嘔吐。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會表示，此案正在檢驗中，患者及廚工初步檢驗諾羅病毒與輪狀病毒都是陰性，目前傾向是細菌造成；正在做細菌培養，檢驗腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等常見食物中毒致病細菌。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，疾管署監測資料顯示，21日至27日國內腹瀉門急診就診累計11萬2108人次，較前週12萬3309人次下降9%，近2週呈下降趨勢、處於相對低點且低於去年同期。

此外，全國近4週共接獲189起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（67起），發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計103起，以檢出諾羅病毒為主共91件，佔88%。

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疾管署提醒，由於諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，且常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，故容易引發群聚感染。

疾管署指出，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議補充水分、電解質及營養，有疑似症狀者（尤其是餐飲業廚工）應在家休息，避免傳染給他人，到嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。（編輯：李亨山）1130430