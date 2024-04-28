腹瀉喝運動飲料恐加劇 醫建議吃白飯、烤焦吐司等緩解症狀

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（中央社記者曾以寧台北28日電）高雄左營漢來海港巨蛋店有民眾用餐後腹瀉，疾管署今天表示，已採檢7個案，最快1週出爐。醫師提醒，喝運動飲料恐加劇腹瀉，可吃白飯、蘋果泥、烤焦吐司，或喝鹽水及淡茶。

高雄市衛生局昨天接獲醫院通報，有民眾在左營漢來海港巨蛋店用餐後腹瀉，疑有生熟食混用污染之虞。高雄市衛生局今天表示，截至上午9時，就醫累積人數36人，均已緩解返家休養。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，依地方衛生局調查，同天到此店用餐者共約200人，其中部分民眾發生腹瀉狀況。

曾淑慧表示，衛生局初步研判可能攝食的涉嫌食品，包含花椰菜、紅蘿蔔、冰塊、花枝、綠茶、提拉米蘇、鮭魚生魚片、生菜、烤生蠔、草莓冰淇淋、熟白蝦、水、西瓜、巧克力冰淇淋、炸秋刀魚、鮪魚生魚片、鮭魚握壽司、烤秋刀魚、蟹肉棒壽司、紅蘿蔔蘋果汁、烤生蠔醬汁、主廚特製沙拉、蝦仁飛卷沙拉、蟹肉棒握壽司、竹筴魚切片、旗魚生魚片等。

曾淑慧表示，地方衛生局正依食品中毒流程，進行疫情調查、衛教及檢體採集；目前採集7名個案檢體、預計採48名廚工（含外場人員）檢體，最快1週有結果；食餘檢體採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共19件，環境檢體採檢砧板拭子1件，檢驗預估須約2週時間。

食安問題受到關注，新光醫院肝膽腸胃科醫師朱光恩接受媒體電訪表示，民眾若持續腹瀉超過3天，每天次數約6到8次，或有合併嘔吐、發燒等全身性症狀，就要提高警覺，可能不是單純拉肚子，而是較嚴重的感染，要盡快就醫，尤其小朋友，及有癌症或腎臟疾病等慢性疾病患者更要注意。

拉肚子如何自我照顧，朱光恩說，可以吃粥或白飯補充養分，也可把蘋果去皮打成泥，對腸胃黏膜有益，或可把吐司烤得乾一點，甚至可烤到焦，也有助在腸胃道內吸水，幫助大便成形。

不少人拉肚子會買運動飲料補充電解質，但朱光恩說，飲料中的糖分恐加劇腹瀉，建議直接補充白開水，或可在水中加入1小撮鹽巴，即可達到補充鈉、鉀離子效果；泡約2分鐘的茶，也有助緩解腹瀉，但切勿泡太濃，否則咖啡因對腸胃道也是刺激。（編輯：管中維）1130428