周天成、林俊易4強逆轉勝 瑞士羽球賽自家人爭冠

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（中央社記者黎建忠台北24日電）超級300的瑞士羽球公開賽今天凌晨進行2場男單關鍵4強戰役，「台灣一哥」周天成、「左手重砲」林俊易都以2比1的局數逆轉擊敗對手，2人將在今晚的決賽碰頭爭冠。

世界排名第15的周天成，面對世界排名第28的丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke），賽前有著3勝1敗的對戰優勢，今天再度交手，首局周天成大部分時間處於落後狀態，末段靠著連得4分雖然一度以19比18超前，只可惜仍被對手連追3分先以19比21丟掉首局。

但周天成從第2局起主導局面，他在5比3領先時，拉出1波10比2的攻勢奠定勝基，隨即以21比11拿下。

第3局在7比6領先時也祭出1波8比1的攻擊拉開差距，再以21比12輕鬆收下第3局和比賽勝利。周天成第2、3兩局都沒給基姆奇任何追近比分的機會，如願用70分鐘上演逆轉秀晉級冠軍戰。

至於世界第22名的林俊易，面對前印度一哥、世界排名第27名的里坎特（Srikanth Kidambi），首局先以15比21落敗，但次局輕鬆以21比9追回。

關鍵第3局，雙方比分糾纏拉鋸，共經歷10次平手，林俊易才在16比16時，靠著4比1的攻勢取得20比17的3個賽末點，最終如願以21比18拿下。

周天成在今年1月拿下泰國大師賽冠軍後返台休息調整，但最近歐洲行表現不佳，德國公開賽16強淘汰，法國、全英羽球賽都是首輪敗。

林俊易則是要挑戰自去年10月的高雄大師賽後至今第2場冠軍盃，34歲的周天成和24歲的林俊易生涯交手過3次，周天成以2勝1敗占上風。男單冠軍戰推估台灣時間今晚8時登場。

至於台灣女雙組合許雅晴和林琬清，也在4強以21比12、21比13輕取澳洲組合瑪帕薩（Setyana Mapasa）與于亞杰，2人同樣闖進冠軍賽，將面對印尼組合的挑戰。（編輯：管中維）1130324