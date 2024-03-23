瑞士羽球公開賽 周天成、林俊易挺進男單4強

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（中央社記者陳容琛台北23日電）超級300系列的瑞士羽球公開賽，「台灣一哥」周天成、「左手重砲」林俊易今天都以直落2取勝，挺進男單4強，有望在冠軍戰上演「台灣內戰」。

現年34歲的周天成，目前世界排名第15名，前役歷經3局擊敗韓國好手全奕陳，今天在瑞士公開賽的男單8強，對上世界排名第32名的印度22歲小將拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），雙方過去沒有對戰紀錄。

此役首局雙方在前段陷入拉鋸戰，然而周天成在8比9落後時，連拿5分逆轉比分，尤其在技術暫停後手感持續加溫，讓對手無力追趕，以21比15先馳得點。

率先取得聽牌優勢，周天成卻在次局面臨極大挑戰，一開始即陷入4比9落後，甚至在技術暫停後，最多落後達6分。

不過，周天成並未輕易放棄，除了展現優異的防守外，加上對手頻頻發生失誤，雙方差距不斷縮小，最後靠著拉賈瓦特回擊出界，周天成再以21比19挺進男單4強，下一戰將與丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke）爭取冠軍戰門票。

而世界排名第22名的林俊易，今天在男單8強迎戰世界排名第35名的丹麥好手約翰尼生（Magnus Johannesen），首局差點浪費掉6分領先，所幸林俊易即時回穩，以21比18率先搶下，次局更是打得對手毫無招架之力，再以21比7取勝，下一戰將強碰印度名將斯里坎特（Srikanth Kidambi）。

另外，台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，在8強戰以18比21、16比21不敵「英國組合」蓮恩（Ben Lane）、凡迪（Sean Vendy），無緣男雙4強。至於女雙許雅晴、林琬清及混雙葉宏蔚、李佳馨都順利挺進4強。（編輯：李亨山）1130323