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周天成逆轉勝法國波波夫 晉瑞士羽球賽16強

2024/3/21 12:08
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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣羽球一哥周天成今天在超級300的瑞士羽球公開賽男單首輪，對上法國好手波波夫，他以13比21、21比16、21比17上演精彩逆轉秀，順利闖進16強。

世界排名第15名的周天成，賽前生涯對決世界排名第21名的波波夫（Christo Popov）2次全勝，今天再戰首局後段周天成在雙方7比7平手後，逐漸被波波夫拉開差距、先讓出首局。

34歲的周天成在首局棄守後並未氣餒，第2局在雙方11比11平手後，周天成多次提速強攻得手，靠一波6比1攻勢拉開差距，如願追回1局。

決勝第3局雙方互有攻勢，周天成兩度分別以10比6、14比11領先對手，但隨後又被追成16比16平，所幸周天成連得4分率先搶下賽末點，最終順利收下第3局和比賽勝利。

周天成晉級後下一輪將對上世界排名49、從資格賽打上來的韓國球員全奕陳，2人過往交手過2次勝負各半，但最近一次對決已是2018年的德國公開賽，當時周天成直落2獲勝。

至於台灣女單老將白馭珀則是面對丹麥女將雅可布森（Julie Dawall Jakobsen），首局她以17比21先失，次局又在8比12落後時決定棄賽、無緣晉級。（編輯：龍柏安）1130321

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