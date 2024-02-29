辛苦拉鋸戰 周天成晉德國羽球公開賽16強

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（中央社記者黎建忠台北29日電）超級300的德國羽球公開賽首輪賽事，台灣男單好手周天成面對荷蘭球員卡爾尤（Mark Caljouw）意外陷入拉鋸戰，雙方纏鬥67分鐘，周天成才以21比17、18比21、21比16獲勝晉級16強。

世界排名第14的周天成，賽前對決卡爾尤2次，全都是直落2獲勝，最近一次碰頭就是2月初的泰國羽球大師賽4強，當時周天成僅用34分鐘就過關。

今天再戰，周天成首局表現起伏，曾在比賽前段以9比5領先，但後段又以13比16落後，幸好此時周天成加強主動進攻，一口氣連得7分逆轉戰局收下首局。

第2局周天成依舊掌握節奏，兩度分別以10比3、13比8大幅領先，沒想到被卡爾尤一路追擊，最後在18比18平手時，周天成連丟3分讓出次局。

決勝的第3局，周天成發揮出色經驗，不論在節奏控制或者掌握機會的突擊都發揮效果，先以11比7進入技術暫停後就一路保持領先，沒讓對手有任何超前機會，如願挺進16強，將對上中國的趙俊鵬。

男單除了周天成以外，「左手重砲」林俊易也以15比21、21比19、21比14驚險逆轉擊敗捷克選手勞達（Jan Louda），接下來16強將對上泰國的王高倫（Kantaphon Wangcharoen）。

另外包括李佳豪、蘇力揚也都順利晉級；而女單部分有白馭珀、宋碩芸晉級，只可惜2人在16強就要碰頭。（編輯：張雅淨）1130229