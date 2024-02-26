德國羽球公開賽27日開打 周天成領軍拚奧運積分

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（中央社記者黎建忠台北26日電）超級300的德國羽球公開賽明天開打，台灣軍團在一哥周天成帶領下共18組人馬參賽，要為剩下最後2個月的奧運積分計算週期拚戰。

根據巴黎奧運羽球運動的參賽規定，奧運積分排名將計算至4月28日為止，而目前世界羽球總會（BWF）所排定的賽程，在超級300以上的賽事還有6場比賽，這基本上也是選手搶積分、拚排名的最後機會。

台灣「男單一哥」周天成在2月初拿下泰國羽球大師賽冠軍後就返台休息，將近3週的時間除了和家人過年外，也全力積極備戰接下來德國、法國、全英、瑞士、西班牙等5場歐洲賽事。

周天成在接受中央社訪問時表示，「我還是堅持原本的想法，把自己的姿態放低，保持身體健康的去打每一場比賽，為這個巴黎奧運的積分週期最做後的衝刺，至於最後結果如何，就交給主來決定了。」

周天成在德國公開賽被列為男單頭號種子，過去在2017、2018年完成2連霸，根據籤表他首戰荷蘭球員卡爾尤（Mark Caljouw），2人前一次碰頭就是泰國羽球大師賽4強，當時周天成直落2輕鬆解決對手。

男單除了周天成外，還包括「左手重砲」林俊易、王子維、蘇力揚、李佳豪、黃郁豈，其中世界排名第21名的林俊易，仍有機會挑戰擠進巴黎奧運門檻。

至於台灣羽球天后戴資穎，以及東京奧運金牌「麟洋配」李洋、王齊麟，都選擇本週休兵，直接參加3月5日開打的超級750法國羽球公開賽，這場比賽也是奧運測試賽，會在今年新建的巴黎奧運羽球比賽場館進行。（編輯：李亨山）1130226