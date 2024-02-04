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周天成泰國羽球大師賽奪冠 爭取奧運門票更有信心

2024/2/4 18:59（2/4 19:04 更新）
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泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，為周天成參加今年奧運賽的積分加分不少。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，為周天成參加今年奧運賽的積分加分不少。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）台灣羽球選手周天成今天在泰國羽球大師賽擊敗新加坡好手駱建佑，奪下冠軍。周天成表示，沒有想到今年首冠會在泰國這站拿下，這個冠軍對奧運積分非常有幫助，「特別是信心的部分。」

世界羽聯巡迴賽、超級300系列泰國大師賽今天舉行決賽，男單「台灣一哥」周天成對上2021年曾拿下世錦賽金牌的駱建佑，兩人過去交手6次，各拿下3勝，最近一次對戰是2022年的年終總決賽，當時周天成遭直落二輸球。

周天成今天苦戰駱建佑62分鐘後，以21比16、6比21、21比16擊敗駱建佑，拿下今年賽季首場冠軍。

周天成賽後接受中央社訪問表示，今天是一場很困難的比賽，駱建佑非常有實力，能以速度壓制他，因此對抗過程非常困難，而且自己前幾個比賽打得沒有非常好，但他保持信心和體力，堅持到最後。

周天成在第三局開局原先落後，但隨後急起直追並一路領先拿下冠軍。周天成說，駱建佑是很頑強的選手，因此他致勝的關鍵就是一分一分打，每一拍要堅持到最後，看誰得下最後一分。他也表示自己第二局技術性放掉，力拼第三局的戰術有成功。

周天成為了爭取奧運參賽積分，生涯首度參加泰國大師賽，今年馬來西亞和印度公開賽首輪出局，印尼大師賽則16強止步，這次泰國大師賽奪冠，是繼去年11月德國海洛公開賽奪冠後，再度展現老將拚勁順利封王。

周天成說，這個冠軍對奧運積分非常有幫助，「特別是信心的部分。」 他去年一直到年尾才拿下冠軍，今年年初狀況也沒有特別好，沒想到今年首冠可以在泰國這站拿下。

他說，自己就是慢慢調整，每次都是輸了繼續找可以進步和補足的地方，不是可以那麼快就可以看到成績起來，但這次就看到了，他會繼續努力。（編輯：陳慧萍）1130204

泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成拿下冠軍後興奮高舉雙手。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成拿下冠軍後興奮高舉雙手。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，這是周天成本季也是今年首冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，這是周天成本季也是今年首冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
#羽球
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