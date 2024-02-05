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周天成罹癌術後恢復好 奪冠激勵自己走出低潮【獨家】

2024/2/5 10:27（2/5 10:39 更新）
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泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，這是周天成本季也是今年首冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，這是周天成本季也是今年首冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）拿下泰國羽球大師賽冠軍後，周天成躺在地上若有所思，他的專屬物理治療師高敏珊坐在教練席上激動低頭禱告，他們知道這一冠得來不易，全因去年周天成被診斷出罹患癌症。

去年初台灣羽球好手周天成趁著難得比賽空檔回台休息，也不知道哪根筋突然想到，自己好像2、3年沒有做健康檢查，讓向來有規律健檢習慣的他很快地安排後續檢查。

沒想到做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌

大腸癌如何防治？

大腸癌早期並無症狀，但可以透過定期篩檢，早期發現早期治療，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。

預防方法

1. 養成良好飲食習慣、多吃蔬菜水果，少吃紅肉、加工肉及高油脂食物

2. 養成每天運動習慣

3. 養成定期篩檢的習慣、50歲以上民眾應每1至2年接受糞便潛血檢查，若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

資料來源：國健署

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，但周天成沒有因此慌了手腳，反而在醫生朋友幫助下，很快做了切除手術。雖然沒有擴散，但醫生為避免留下「禍根」，這次手術切除特別深，甚至術後要在腸道內留下1根人體可以自行吸收的夾子來夾住傷口。

術後1年的周天成已經可以開自己玩笑了，他說：「可能是我平常好事做得夠多，才能見證到主的榮耀，但也可能是我好事做得還不夠多，主希望我早期發現癌症後可以活久一點，繼續多做點好事。」

周天成告訴中央社記者：「其實當時還有另一個醫生覺得沒有什麼，叫我1年後再回診看看就好，但我怎麼想都覺得不對勁，才決定接受手術切除。」

剛接受完手術的隔天，周天成就飛出國繼續比賽，雖然不太影響正常訓練，但初期飲食總會受到限制，加上心中的震驚沒這麼快放下，尤其他平時訓練嚴苛、生活規律，飲食又清淡正常，怎麼想都沒料到會得到癌症。

周天成在接受中央社訪問時提到，經歷了癌症手術，以及去年近乎一整年的低潮後，「我覺得人的力量真的很有限，我不斷告訴自己，以前還沒打起來的時候也是這樣撐過來的，罹癌手術後我也撐過來了，沒道理這次低潮撐不過來。」

去年11月周天成拿下德國海洛羽球公開賽冠軍後，他首度在教會公開分享罹癌的心路歷程，如今在泰國羽球大師賽封王後，他更決定要對外界公開這件事。

周天成坦言，「我知道現在自己所擁有的一切都不是應該的，更不該要有老大哥的架子，畢竟這些都是要一直努力不懈才能有的成就。我希望用這個故事激勵自己也感動別人，不管遇到什麼挫折和意外，只要堅持下去就一定可以找出答案。」

周天成今天搭機返台休息順便過農曆年，接著2月27日起，將連打德國、法國、全英、瑞士、西班牙等5站歐洲賽事。（編輯：張雅淨）1130205

泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成手拿冠軍獎盃。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成手拿冠軍獎盃。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月4日
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