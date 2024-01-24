開箱老照片》陳鋒為台灣拿下台北羽球公開賽男單首冠
2024/1/24 07:00（1/24 13:03 更新）
（中央社網站）1999年（民國88年）1月24日：1999年台北國際羽球賽各組決賽，代表我國出賽的陳鋒不負眾望，為台灣拿下19年來第一次男子單打冠軍。
台北羽球公開賽從1980年開辦，1995年改為公開賽，同一年，從印尼轉籍台灣的羽球名將陳鋒歸化台灣，在合作金庫擔任陪練員，一邊磨練自己球技。
1996年陳鋒連拿香港、中國及年終大獎賽冠軍，成為三冠王得主，世界排名衝至新高第2。1997年釜山東亞運他代表台灣收下男單金牌。
1999年台北羽球公開賽，陳鋒打下國內球迷盼了19年的男單冠軍金盃，意義非凡，而這個障礙，直到2016年才由周天成打破，成為史上第2位台灣男單冠軍。
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