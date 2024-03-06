更多編輯台推薦新聞：
姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成1/116
首頁 / 運動

法國羽賽周天成首輪止步 許玟琪晉級16強

2024/3/6 19:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣選手許玟琪今天在法國羽球公開賽女單首輪登場，以直落2淘汰越南一姐阮垂玲，闖進16強；而周天成與印度名將斯里坎特激戰3局，決勝局疑似受傷，最終局數以1比2落敗。

世界排名第14的周天成今年2月在泰國大師賽封王後，2月底展開歐洲行，首站德國公開賽在16強出局，本週轉戰超級750系列的法國羽球公開賽。

周天成男單首輪對手為排名第24的印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi），從2014年首度交手以來，周天成取得6勝2敗對戰優勢，但最近一次在去年日本公開賽碰頭，周天成以直落2吞敗。

周天成開賽從2比5落後，到連得5分超前，隨後對手還以顏色，以一波6比0攻勢要回領先，周天成因後段失誤偏多，以15比21將首局拱手讓人。

次局戰況膠著，雙方最大分差不超過3分，周天成連得3分，並化解對手1個賽末點，以22比20扳平戰局。

進入決勝局後，周天成在4比6落後時，疑似因右膝受傷，申請傷停，隨後被對手拉出9比0攻勢、拉開差距，周天成最終以8比21落敗。

女單部分，台灣好手許玟琪首輪出戰越南選手阮垂玲（Nguyen Thuy Linh），儘管首局在14比9領先時遭到扳平，所幸及時回穩，以21比16先下一城。

次局歷經短暫拉鋸，許玟琪以一波10比2攻勢擺脫對手糾纏，以21比12迎接對戰首勝，16強將有硬仗要打，將碰上韓國球后安洗瑩。（編輯：張雅淨）1130306

#周天成
#許玟琪
#法國羽球公開賽
周天成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
辛苦拉鋸戰 周天成晉德國羽球公開賽16強
172.30.142.10