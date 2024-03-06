法國羽賽周天成首輪止步 許玟琪晉級16強

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣選手許玟琪今天在法國羽球公開賽女單首輪登場，以直落2淘汰越南一姐阮垂玲，闖進16強；而周天成與印度名將斯里坎特激戰3局，決勝局疑似受傷，最終局數以1比2落敗。

世界排名第14的周天成今年2月在泰國大師賽封王後，2月底展開歐洲行，首站德國公開賽在16強出局，本週轉戰超級750系列的法國羽球公開賽。

周天成男單首輪對手為排名第24的印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi），從2014年首度交手以來，周天成取得6勝2敗對戰優勢，但最近一次在去年日本公開賽碰頭，周天成以直落2吞敗。

周天成開賽從2比5落後，到連得5分超前，隨後對手還以顏色，以一波6比0攻勢要回領先，周天成因後段失誤偏多，以15比21將首局拱手讓人。

次局戰況膠著，雙方最大分差不超過3分，周天成連得3分，並化解對手1個賽末點，以22比20扳平戰局。

進入決勝局後，周天成在4比6落後時，疑似因右膝受傷，申請傷停，隨後被對手拉出9比0攻勢、拉開差距，周天成最終以8比21落敗。

女單部分，台灣好手許玟琪首輪出戰越南選手阮垂玲（Nguyen Thuy Linh），儘管首局在14比9領先時遭到扳平，所幸及時回穩，以21比16先下一城。

次局歷經短暫拉鋸，許玟琪以一波10比2攻勢擺脫對手糾纏，以21比12迎接對戰首勝，16強將有硬仗要打，將碰上韓國球后安洗瑩。（編輯：張雅淨）1130306